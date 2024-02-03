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體育

體壇快訊：吳安儀決賽再鬥勒查露

【明報專訊】香港「四眼Cue后」吳安儀昨在阿爾巴尼亞桌球賽過關斬將，分別在8強及4強擊敗兩名英籍球手伊雲絲及簡娜殺入決賽，將鬥泰國籍「世一」好手勒查露，兩人曾於兩周前的比利時公開賽決賽對陣，當時吳安儀以局數2：4告負得亞軍。

Lolly Talk為七欖暖場

香港國際七人欖球賽將於4月5至7日在香港大球場舉行，大會昨宣布今屆邀來本地人氣女團Lolly Talk、有「香港小巨肺」之稱的譚芷昀、雷鬼傳奇樂隊The Wailers，以及美國殿堂樂隊Journey的主音Arnel Pineda擔任表演嘉賓。門票即日起可於www.hksevens.com購買。

港將泰國大師賽盡墨

泰國羽毛球大師賽昨假曼谷續演，香港代表伍家朗在男單8強與中華台北隊隊的蘇力揚爭持46分鐘後，終以18：21、13：21告負，至此港隊選手悉數出局。此外，男單5號種子周天成以12：21、21：17、23：21反勝中華台北隊友林俊易晉級4強。

藥廠征榜末誓吐烏氣

德甲爭標形勢吃緊，榜首的利華古遜今晚作客榜末的達斯泰特，誓洗上輪主場痛失兩分的烏氣；至於兩分落後「藥廠」居次的拜仁慕尼黑則在主場迎戰慕遜加柏，近5次在各賽事對賽獲3勝的慕軍，勢為拜仁教練杜曹帶來壓力。

象軍馬里爭晉4強

非洲國家盃8強續演，主辦國科特迪瓦隊先鬥馬里隊，佛得角隊和南非隊在尾場會師。效力諾定咸森林的「象軍」隊長奧里亞原本在歐洲冬季轉會窗關閉前轉投土超的加拉塔沙雷，惟兩會未就付款達成協議令交易拉倒。土超轉會窗尚有一周始關閉，意味交易仍有達成可能。

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