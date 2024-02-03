日本陰霾中撼伊朗 伊東純也陷性侵醜聞受查終退隊

日本隊於今屆亞洲盃雖曾在小組賽意外不敵伊拉克隊終以次名出線，但日前於16強則輕鬆擊退巴林隊殺入8強，今晚將大戰伊朗隊上演亞洲一、二哥之決。不過，日本陣中右翼主力之一的伊東純也，日前被指控涉嫌於去年6月返日出戰友賽秘魯隊的賽後，在大阪當地一間酒店灌醉兩名女性並性侵。受事件影響，這名藍武士主帥森保一的愛將不但在16強戰罕有地列為後備兼未獲派上陣，其後更缺席球隊操練。

日本足協前晚宣布伊東純也將會提前退隊的消息，及後卻一度改稱在陣中球員極力挽留下收回決定。不過至昨日下午日本足協於東京舉行記者會，會長田嶋幸三則再度改口表示：「我為事件引起的騷動致歉，我與森保一商討後，最終還是決定讓伊東純也離開亞洲盃大軍。」他又透露在與包括律師在內多方溝通後，認為有必要讓球隊有一個能集中精力專注比賽的環境，最終才有此決定。

塔吉克負約旦8強止步

至於明晨另一場8強將由東道主的衛冕之師卡塔爾隊迎戰烏茲別克隊。而昨晚率先舉行的頭場，初戰決賽周便躋身8強的塔吉克隊，昨戰至66分鐘因後衛夏奴諾夫「擺烏龍」，終以0：1僅負約旦隊，無緣再創歷史。