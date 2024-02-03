高比文奴勇救曼聯 補時七分鐘絕殺狼隊 坦夏格大讚攻守兼備

拉舒福特解凍即「士哥」

曼聯壓紐卡素升第7

曼聯此仗有前鋒拉舒福特復出掛帥，這名疑因上周連續兩天「夜蒲」，導致上場英格蘭聯賽盃淘汰乙組隊紐波特郡被「雪藏」的球星，甫開賽5分鐘便告妙射得手，隊友箭頭海倫則在22分鐘將紀錄改寫為2：0。狼隊的沙拉比亞於71分鐘射入12碼，但僅4分鐘後又被曼聯中場麥湯米尼破門落後1：3。狼隊其後藉麥斯基爾文及柏度尼圖分別在85分鐘和補時4分鐘「士哥」，有望拾回1分之際，卻被「紅魔」中場高比文奴在前場右路乖巧扭過兩名敵衛後，在禁區燙射死角入網，為球隊鎖定4：3勝局，取得近7場英超第2勝，賽後22戰得35分，以3分反壓紐卡素升上英超第7位。

上場英聯盃亦建功的文奴提及這次英超開齋道：「這是夢境成真，又像仍在夢境中。作客狼隊不易踢，但我們仍渴望全取3分而回。現在最重要的事情是爭取贏得更多比賽。」他亦獲坦夏格稱讚道：「文奴射入一個精彩入球。他的進步是不可思議的，既擁有很棒的能力，也充滿智慧和體能甚佳，是一個攻守兼備的現代中場。」坦帥又指球隊本可領前4：0，卻因連番失誤而一度陷入失分邊緣。

同日韋斯咸主場迎戰般尼茅夫後，因「地標」的曼城借將中場加雲菲臘斯開賽僅3分鐘回傳變「助攻」敵鋒蘇蘭基射入而落後，韋斯咸至61分鐘由中場禾特普斯操刀12碼扳平1：1完場，賽後領前明晚對手曼聯1分排第6。

韋斯咸逼和般茅 賓華馬投里昂或告吹

英超列強冬窗僅花10億添兵

此外，英超轉會冬窗昨關閉，韋斯咸的28歲翼鋒賓華馬以借用形式加盟里昂可能告吹，後者歸咎於「鎚仔幫」在這宗交易的洽談上「嚴重缺乏尊重」和毫不積極。另外英超球會僅共花1億鎊（約10億港元）招兵，較去年同期大跌7.15億鎊（約71億港元），若不包括受新冠疫情影響的球季，今季僅比2011／2012球季的6000萬鎊為多。據報是次交投淡靜主因是英超賽會對愛華頓和諾定咸森林的財務違規訴訟，令列強在買人上有所避忌。