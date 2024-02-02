小將巴特利爆發 紅軍大破車路士 夏蘭特復出曼城輕取般尼 哥帥稱傷兵回歸有利爭標

全場錄得多達28次射門的利物浦，上半場已憑迪亞高祖達及干拿巴特利的入球領先。換邊後蘇保斯拉爾及路易斯迪亞斯再有進帳，終以4：1大破有尼干古在71分鐘破蛋的車路士。惟紅軍大捷背後，前鋒達雲紐尼斯的11次射門曾擊中4次門柱及門楣，創下英超有紀錄以來球員單場中門框最多紀錄。

曼城主帥哥迪奧拿賽後大讚上半場已獨建兩功，而且至今24次主場出戰轟入20球的阿根廷鋒將祖利安艾華利斯，「他絕對稱得上是出類拔萃的球員，這兩個入球是他周三24歲生日的最佳禮物」。

哥迪奧拿又表示養傷接近兩個月的射手夏蘭特復出，文路爾艾簡治及史東斯也剛擺脫傷患，對曼城下半季的爭標之路絕對是一大好消息。

下半場9分鐘轟3球

熱刺3：2反克賓福特

至於有中場主力占士麥迪臣傷癒復出的熱刺，則克服半場落後0：1的不利局面，換邊後短短9分鐘內連轟3球，最後主場3：2僅勝賓福特。熱刺賽後22戰得43分與阿士東維拉同分兼同得失球，但前者因入球數較多而壓過對手升上第4名。