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體育

港女足2：3憾負廣東失落省港盃

【明報專訊】第5屆女子省港盃昨晚在旺角大球場上演，香港女子足球代表隊在1039名球迷入場下，上半場曾領先2：1，惟末段失守反負廣東隊女足2：3，連續5屆向對手稱臣。

與男子組賽事有別，女子省港盃僅設一回合對決。港女足此戰7分鐘有張煒琪禁區內起腳被撲，陳綺馨補射入網，惟判證舉旗示意越位被判「詐糊」。廣東隊頂住港女足該次攻勢後，輾轉由隊長廖美欣遠射攻門先開紀錄。惟港女足及後積極搶攻，在24及28分鐘分別由張煒琪及陳綺馨建功，反超2：1。不過，廣東女足在35分鐘再憑翼鋒諶沐羲的入球扳平。兩軍換邊後戰况膠着下，廣東女足在完場前8分鐘藉一次反擊，由何晴茵在門前混戰中射破港女足大門。港女足終以1球之差飲恨。

19歲翼鋒陳綺馨此戰攻入個人港女足首球，賽後仍稱本仗結果未如意，「好多人支持我們，好想贏波，不讓球迷失望，最後有點辜負了（球迷）……」。身高僅1.49米的「綺馨」，昨仗面對踢法硬朗、身形強壯的廣東女將仍勇於盤球突破，未見懼色，「自知身形輸蝕，教練都叫我不要埋身肉搏，盤球離腳一點，利用速度克制對手」。

張煒琪不甘落敗 稱踢法主動已拉近差距

另一名入球功臣張煒琪過去為港女足參戰3屆，對這次未能突破宿命同感失望，「很不甘，有很多機會不夠用心把握。面對賽果，內心有點不舒服。每一屆我們都全力以赴，卻總是差一點才能贏」。惟她認為這次球隊踢法主動，感覺與對方差距拉近。

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