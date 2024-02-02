江旻憓奪今季首金 止兩站世盃一輪遊頹勢 港5月首辦花劍世盃

港隊派出6男7女角逐多哈重劍大獎賽，當中「世一」江旻憓憑世界排名直入正賽，前日伙隊友佘繕妡，男將何瑋桁及吳浩天在64強分途出擊。

4強決賽均贏決一劍

江旻憓在晉級路上連挫意籍劍手歌華絲克、美國隊的伊絲華盛頓、愛沙尼亞劍手艾蓮娜安貝治和莉靴絲，躋身4強。江旻憓的4強對手是兩屆世青冠軍、年僅20歲的美籍新星夏莉胡思臣，兩人初段打得保守，但港將在次局連奪3分後一直領先。江旻憓在決勝局一度領先10：5，惟對手窮追不捨，戰至14：14平手，需以「決一劍」分勝負。最終江旻憓頂住壓力，搶攻得手以15：14險勝晉級。

江旻憓去年5月後首掄元

港擊敗新加坡等獲主辦權

及至決賽，江旻憓面對世界排名第36的意籍劍手莉絲，雙方在首局拉鋸打成2：2，但港將在中段連取5分，一度將領先優勢擴至9：4。莉絲隨後多次埋身得分，在最後9秒追至13：13平手。江旻憓在「決一劍」沉着應戰，最終憑一記反擊「單燈」得分，以14：13絕殺對手封后。

江旻憓對上一次在國際劍聯的賽事奪金，已是去年5月的哥倫比亞大獎賽，而她在今季頭兩站溫哥華和意大利世界盃皆經歷「一輪遊」，她坦承曾為開季表現感失望，故這次贏得新季首面金牌，可謂一吐烏氣。

另外，據國際劍聯（FIE）昨公布的賽程，5月初一連4日的花劍世界盃將在香港上演。香港劍擊總會主席楊穎新在上月底接受訪問時，曾透露5月的花劍世界盃分站賽原有主辦者棄辦，香港正申請接辦，而競爭對手有新加坡等地，他當時直言「有七、八成機會」成功，並已向亞洲國際博覽館申請預留場地。

據FIE官網昨晨更新的賽程，原本在墨西哥及德國舉行的男、女子花劍世界盃，已改於香港舉行，這也是香港首度舉辦劍擊世界盃賽事。香港花劍世界盃將於5月1至3日舉行男、女子個人賽資格賽和正賽，5月4日則上演團體賽。