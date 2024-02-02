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體育

美斯重臨香江 再展風采

【明報專訊】球壇巨星美斯今午率領國際邁阿密抵港，將在下周日在香港大球場，與由港超球員組成的「香港隊」踢表演賽，亦是他繼2014年10月，帶領阿根廷國家隊以7：0大勝香港代表隊後，再度蒞臨香江獻技。36歲的他受全球以億計球迷景仰，惟光輝背後卻是血淚和逆境的交織，成功非僥倖，經歷發人心省。

美斯在1987年生於阿根廷的羅薩里奧市，年幼時已被發現足球天賦過人，4歲便加入由其父親執教的格蘭多利球會，6歲轉到家鄉球會羅沙里奧中央，10歲遭遇人生首個挫折，被診斷患上荷爾蒙生長激素分泌不足的生長激素缺乏症。他在2000年與家人遷到西班牙，在加盟巴塞隆拿的拉瑪西亞足球學校時，身高只得1.25米，而且很瘦弱，巴塞為他支付治療費用，配合適當訓練，翌年尾身高和體重分別增加16厘米和9公斤，是對其往後球技更上一層樓的助力。

六冠王偉業威震球壇

曾連續4年奪金球獎

美斯少年時的偶像是阿根廷隊名宿進攻中場、外號「小丑」的艾馬和巴西隊名將前鋒朗拿度，並從前者啟發了創造力，又從後者「偷師」了變速和埋門觸覺，之後憑藉鶴立雞群的入球表現，迅速被巴塞擢升入一隊，自此一帆風順，代表作要數2008至10年兩季協助球隊榮膺「六冠王」，個人亦連奪2009、10、11和12年金球獎，但值得一提的是，他在2010和2012年的兩次得獎備受質疑，主因是這兩年西班牙隊連奪世界盃及歐洲國家盃冠軍，而主力功臣，即其巴塞隊友中場沙維和恩尼斯達卻要向他稱臣。

3年前含淚離母會巴塞

曾暗示世盃挫法國後被迫離PSG

可是花無百日紅，2020年的新冠疫情席捲全球，依賴旅遊業的巴塞隆拿市遭受沉重打擊，巴塞自難獨善其身，結果美斯被迫含淚離開效力多年的母會，轉投巴黎聖日耳門（PSG），與家人在那裏過新生活，風頭則不時被PSG的法國隊鋒將基利安麥巴比搶去，美斯甚至曾暗示，前年尾帶領阿根廷隊在卡塔爾世界盃決賽，以互射12碼挫敗衛冕之師「高盧雄雞」，正是去夏被迫離開PSG的主因。

國際賽之於美斯實是苦盡甘來。他在2005年捨西班牙而選擇阿根廷，但在首次披甲友賽匈牙利隊時，僅後備上陣兩分鐘便被指以手肘襲擊對手領紅，據報他返回更衣後不禁痛哭，而其後4次世盃和5次美洲國家盃的經歷亦像噩夢般，當中又以2014至2016年連續3次在國際賽屈居亞軍最為心傷，更曾因此一度自我放逐，缺席國際賽一段時間。

34歲首揚威美洲國家盃

2022年終領阿根廷稱霸世盃

直至2021年美洲盃，已年屆34歲的美斯終在國際賽「大器晚成」，在決賽領軍作客勇挫宿敵巴西隊，繼2005年世青盃和2008年奧運後，再次在國際賽登頂，翌年更率領「藍白兵團」奪得睽違36年的世盃冠軍。曾在1986年世盃8強與已故的阿根廷名宿馬拉當拿交手的英格蘭隊名將連尼加說：「我曾想過沒有球員能勝過馬拉當拿，但美斯已在頂峰長達20年，又屢奪金球獎，並成世盃和美洲盃盟主。」這個可能是歷來最佳球員，下周日大概不會令香港球迷失望吧！

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