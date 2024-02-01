廠兵焚林續追利物浦 維拉3戰不勝陷低潮

自去年12月以來，兵工廠在各項賽事5次作客只錄得1勝2和2負，且近4仗皆不勝而回，直至昨仗方憑復勇的加比爾捷西斯先在65分鐘窄角度射破倒戈的森林門將馬特端納十指關，再在7分鐘後妙傳布卡約沙卡近射得手，以2：1小勝有艾禾尼爾臨完場前扳回一城的森林而回。阿仙奴賽後22戰得46分暫居聯賽榜次席，兩分落後稍後方出戰的榜首球隊利物浦。兵工廠領隊阿迪達賽後表示：「他們（森林）在主場曾令不少對手吃盡苦頭，能在此全取3分而回我已非常滿意。」

盧頓4：0大破白禮頓新年未敗

錫菲聯反負水晶宮續排末席

其他榜下游球隊方面，兩支升班馬盧頓及錫菲聯同樣開賽不足1分鐘已打開紀錄，其中主場出擊的盧頓上半場再入兩球，加上射手伊利查艾迪巴約下半場56分鐘完成帽子戲法，4：0大破白禮頓，而且新一年各項賽事未嘗敗績（5戰3勝2和）。不過作客的錫菲聯命運迥異，力戰下終以2：3反負水晶宮。錫軍賽後22戰得10分續排榜尾，降班危機日漸深重。