日本輕取巴林過關 三笘薰復出登場 偕韓國闖亞洲盃8強

日本隊是役與上仗勝印尼隊僅1個正選變動，由傷癒的板倉滉擔正，與富安健洋鎮守中路防線。甫開賽便主導形勢的藍武士在31分鐘開紀錄，右閘每熊晟矢遠射中柱彈出後，翼鋒堂安律後上補中助球隊1球領先半場。

下半場巴林反撲乏力，更在49分鐘被日本鋒將久保建英在前場截球後策動反擊，他及後將皮球射入後雖被旁證吹罰越位，但主球證經視像裁判（VAR）覆核後，因入球前屬巴林後衛的回傳「助攻」，改判入球有效，令日本拉開兩球優勢。

韓國極刑戰贏沙特 趙賢祐居功

不過，在分組賽接連犯錯的日本門將鈴木彩艷，在64分鐘將對手威脅不大的攻門撲出不遠，及後欲再接球時與頭槌解圍的隊友上田綺世發生誤會，最終他將皮球打落上田的頭部後進入自家網窩「擺烏龍」，令巴林扳回一城。至於此前因傷未曾亮相的星級翼鋒三笘薰是役不但首入今屆比賽名單，並於68分鐘後備入替兼多次製造威脅。戰至72分鐘，上田綺世在右路突破窄角度射入隨即將功補過，最終助日本以3：1淘汰巴林晉級8強。

至於韓國隊昨於16強面對沙特阿拉伯隊陷於苦戰，並於下半場首攻勢被剛後備上陣的沙特鋒將拉迪夫射入先開紀錄。積極反撲的韓國終在補時9分鐘由曹圭成近門頂入扳平，雙方法定時間各一言和。兩軍及後在加時未添紀錄須互射12碼決勝，最終韓國靠趙賢祐在第3及4輪撲出對手兩次射門贏4：2，驚險反勝殺入8強，將在明晚大戰澳洲隊。

賽後韓國主帥奇連士文稱讚麾下不放棄精神，但坦言希望下仗能在90分鐘內擊敗對手。而是役獲選全場最佳球員的趙賢祐則表示：「很高興能幫助球隊晉級，這一切源自信念和決心。」