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2024年2月1日星期四
港足省港盃先聲奪人贈廣東兩蛋 陳肇鈞潘沛軒各建一功 下周越秀山體育場再戰
李海強代表廣東戰省港盃元老賽 喜見港足進步看好潘沛軒
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雲班耶馬偕賀格倫列席新秀對抗賽名單
體壇快訊：傅家俊因眼疾退出德國賽
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曼聯明晨征狼隊 坦帥稱已內部處分福仔
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【明報專訊】（請看附圖）
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