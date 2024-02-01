體壇快訊：傅家俊因眼疾退出德國賽

【明報專訊】香港桌球一哥傅家俊日前在德國大師賽外圍賽大勝英籍星將沙比得以躋身正賽，並於昨日的64強鬥威爾斯籍小將艾菲戴維斯，傅家俊雖先贏一局，但次局在落後1：3時因眼疾退賽，賽會最終判傅家俊輸1：5出局，戴維斯晉級32強後會鬥國手斯佳輝。
吳英倫泰國羽賽無緣16強
泰國羽毛球大師賽於曼谷續燃戰火，在外圍賽晉級的港將吳英倫，在男單32強賽以直落兩局17：21及8：21，不敵印度籍球手出局，另一港將李卓耀也在32強直落兩局不敵日本隊球手大林拓真，至於賽事8號種子的港隊星將伍家朗，首戰對陣另一印度籍球手Sameer Verma，則直落以21：14、21：18取勝晉級，將與東道主球手王高倫爭入8強。
皇馬爆基即返西甲榜首
皇家馬德里明晨在西甲作客基達菲，力爭西甲六連勝的「銀河艦隊」是役若凱旋，將可以兩分壓過基羅納重返榜首，皇馬近3場比賽皆有失球下，面對狀態不俗的主隊前鋒格連活特料有一定壓力。
凱沙羅頓訪哈化爭入德盃4強
德國盃8強明晨續演，今季於德乙中下游沉淪的哈化柏林主場迎戰凱沙羅頓；兩屆冠軍凱沙羅頓近5戰作客全敗，今訪柏林未許樂觀；至於昨上演的另一場8強賽，德乙榜首聖保利主場與另一德乙分子120分鐘賽和2：2，前者在極刑戰中負3：4下出局。