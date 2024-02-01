體壇快訊：傅家俊因眼疾退出德國賽

吳英倫泰國羽賽無緣16強

泰國羽毛球大師賽於曼谷續燃戰火，在外圍賽晉級的港將吳英倫，在男單32強賽以直落兩局17：21及8：21，不敵印度籍球手出局，另一港將李卓耀也在32強直落兩局不敵日本隊球手大林拓真，至於賽事8號種子的港隊星將伍家朗，首戰對陣另一印度籍球手Sameer Verma，則直落以21：14、21：18取勝晉級，將與東道主球手王高倫爭入8強。

皇馬爆基即返西甲榜首

皇家馬德里明晨在西甲作客基達菲，力爭西甲六連勝的「銀河艦隊」是役若凱旋，將可以兩分壓過基羅納重返榜首，皇馬近3場比賽皆有失球下，面對狀態不俗的主隊前鋒格連活特料有一定壓力。

凱沙羅頓訪哈化爭入德盃4強

德國盃8強明晨續演，今季於德乙中下游沉淪的哈化柏林主場迎戰凱沙羅頓；兩屆冠軍凱沙羅頓近5戰作客全敗，今訪柏林未許樂觀；至於昨上演的另一場8強賽，德乙榜首聖保利主場與另一德乙分子120分鐘賽和2：2，前者在極刑戰中負3：4下出局。