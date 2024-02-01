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體育

江旻憓多哈重劍大獎賽闖4強

【明報專訊】多哈重劍大獎賽昨展開正賽，世界一姐的港隊星將江旻憓連過四關殺入4強，穩奪獎牌。至於從資格賽晉級的佘繕妡則力戰至16強止步。男子組方面，吳浩天雖同樣16強飲恨，但仍看齊個人歷來大獎賽最佳成績。

以2號種子身分出戰多哈大獎賽的江旻憓昨首度亮相，但於首圈面對意籍劍手歌華絲克遇考驗，雙方拉鋸至末段，最終江旻憓在領先1分下與對方「雙得分」，終險勝15：14晉級。次圈她以15：8挫美國隊的伊絲華盛頓後，在16強面對在上輪淘汰隊友佘繕妡的愛沙尼亞劍手艾蓮娜安貝治，雖然初段一度打成4：4，但江旻憓及後拉開比數終以15：9取勝。及至8強，江旻憓遇另一愛沙尼亞好手莉靴絲，雖一度落後5：7，但及後在末段反超終贏15：11入4強。

至於從資格賽晉級的佘繕妡，先在首圈以14：6力克7號種子的意籍好手娜華莉亞，再於次圈輕鬆以15：5大勝巴西籍劍手，惟在16強面對艾蓮娜安陷苦戰，終以12：13僅負。

吳浩天16強止步 看齊個人大獎賽最佳成績

男子組方面，港將吳浩天先後擊退克羅地亞及意大利劍手躋身16強，但最終以9：15不敵另一意大利好手韋斯馬拉未能晉級，但仍看齊個人在大獎賽最佳成績。至於何瑋桁則在首圈惡鬥意籍世界一哥迪維洛利，終以6：15告負。

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