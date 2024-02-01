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體育

李海強代表廣東戰省港盃元老賽 喜見港足進步看好潘沛軒

【明報專訊】一班昔日港足及廣東隊戰將，昨午率先在蒲崗村道公園進行省港盃元老賽首回合。代表廣東元老隊南下參賽的港足前隊長李海強稱喜見港足展活力，並點名關注射手潘沛軒發展，盛讚對方近年進步有目共睹。

現年46歲的李海強祖籍梅州，2006年南下香港，以國援身分加盟當時仍在頂級聯賽的南華。他在2008年起代表港足征戰，共上陣6次攻入1球；2012年出走「少林寺」後，則分別效力過屯門及東方。

港足過去半年先在杭州亞運取得隊史最佳第4名，今年元旦更曾在閉門熱身賽擊敗中國隊，在亞洲盃決賽周亦踢出口碑。「強哥」昨出席省港盃午宴時透露一直有關注港足，見證後輩進步，「（港足）近兩年進步很大，讓人感到很有衝勁、熱血。青訓工作做得好，才會有如此成績」。

韋君龍起孖 港足元老先拔頭籌

談到特別關注的港足球員，強哥點名提到元旦曾對國足梅開二度的潘沛軒，「過去曾與潘指導（潘沛軒之父潘文俊）共事，他（潘沛軒）亦曾北上訓練過。他近2、3年的進步很快，努力並無白費」。

李海強這次為廣東元老隊出戰省港盃元老賽，作為少數曾同時代表過香港和廣東隊出戰的球員，對此他笑言自己是「二五仔」。他又強調，省港盃復辦對粵、港足運發展同樣重要。他同日與中國隊名宿古廣明、吳群立、彭偉國等出戰省港盃元老賽，對陣有李健和、山度士等名將在陣的港足元老隊。港足元老隊終憑韋君龍「起孖」及王福榮建功，以3：2險勝先拔頭籌，兩軍下周三下午3時半廣州越秀山體育場舉行的次回合再戰。

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