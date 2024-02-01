港足省港盃先聲奪人贈廣東兩蛋 陳肇鈞潘沛軒各建一功 下周越秀山體育場再戰

港足此戰續由主教練安達臣領軍，正選陣容起用謝家榮、李毅凱、陳肇鈞等8名亞洲盃決賽周成員。來自東方的25歲中堅鐘樂安，則首度披起港足戰衣上陣。廣東隊方面，正選起用隊長史亮、門將程月磊等9名中超梅州客家球員，其餘兩人分別是曾效力梅州的梁學銘，以及中國前國腳中鋒肖智。

港足此戰憑藉主場優勢，甫開賽便強攻廣東隊。在亞洲盃攻入港足唯一入球的陳肇鈞，轉戰省港盃再當功臣，離門20多碼勁射世界波破網，於11分鐘先開紀錄。港足3分鐘後有黃梓浩傷出，需由林樂勤入替。處於下風的廣東隊在33分鐘獲一次較具威脅埋門，翼鋒梁學銘接應傳中近門剷射斜出。半場港足以1：0領先。

安帥對逾5000球迷入場感驚喜

港足換邊後7分鐘便找到擴大優勢的入球，孫銘謙左路快攻撞贏對方守衛直闖禁區，並橫傳予上半場曾錯失單刀良機的潘沛軒撞入2：0。港足尾段先後換入去年杭州亞運代表周子謙、黃皓雋、鄭進泓及簡嘉亨；其中黃皓雋在83分鐘開出罰球予李毅凱頂入，惟被判越位在先「食詐糊」。港足終維持兩球勝果，近6屆主場保持不敗。

昨從卡塔爾趕返香港領軍的主帥安達臣賽後坦言，對省港盃所帶來的球迷號召力感意外，盛讚麾下踢出漂亮戰役，「回程時沒料過有超過5000人觀戰，可見球迷熱愛此賽事。我們這仗展現侵略性，這是球迷渴望的，也是我想要的足球風格」。同樣戰畢亞洲盃返港的中場余在言，稱昨仗氣氛猶如重返卡塔爾賽場，「球迷大聲打氣氣氛絕頂，不能要求更多了，這次勝利他們都有份」。

鐘樂安稱地標戰是「特別時刻」

去年戰畢杭州亞運後赴英升學的後衛曾以行，上月加盟英格蘭第7級別聯賽球隊曼市聯，昨仗出任正選右閘。他透露現時所持簽證不能出戰聯賽，需申請另一款簽證才能披甲，料短期內還未能上陣，「唯有繼續做控制到的事，未可以比賽的時候加緊訓練，無波練的時候就健身」。而昨仗演港足「地標」的鐘樂安，形容昨晚是「特別時刻」，並滿意球隊保持清白之身。

此外，第5屆女子省港盃將緊接今晚8時在旺角大球場上演，賽事只設一回合。賽事過去4屆均由廣東隊封后，一眾港足娘子軍矢志打破宿命爭首冠。