國際邁阿密亞洲行出師不利 美斯阿蘇建功難阻3：4不敵希拉爾

希拉爾開賽13分鐘內，藉阿歷山大米祖域及艾咸丹破門領前2：0，蘇亞雷斯在34分鐘還以顏色，首為新東家國際邁阿密「士哥」，但完半場前又被希拉爾翼鋒米高的入球拉開至3：1。下半場戰至54分鐘，邁阿密獲判12碼，美斯操刀中鵠追至2：3，並憑隊友奧祖亞1分鐘後扳平3：3。不過，希拉爾由翼鋒馬琴於88分鐘攻入奠勝球，令邁阿密以3：4憾負，在亞洲行首場出師不利。

鬥艾納斯後訪港 碧咸預告提前到埗

邁阿密下仗將在後日凌晨，友賽由基斯坦奴朗拿度（C朗）領軍的另一沙特聯球隊艾納斯，惟C朗據報仍未傷癒，恐難與美斯再度交鋒。邁阿密戰畢此戰後便會隨即訪港，作客由港超球員組成的香港隊，下周一便會轉抵東京，並於下周三晚鬥日職球隊神戶勝利船，而會方昨亦公布，該仗將有西班牙隊名宿恩尼斯達一場限定復出為邁阿密披甲，伙拍美斯等多名前巴塞隆拿隊友，倒戈舊東家神戶。

此外，邁阿密班主之一的碧咸昨公布將較大軍提前到港，並於後日出席贊助商富衛保險（FWD）的私人發布會，分享再度訪港的感受。這名英格蘭隊名宿早前在短片中說：「我急不及待在香港看到大家，希望你們跟我同樣興奮，2月見！」

阿根廷隊3月訪華 友賽兩非洲國家

另外，阿根廷足總宣布國家隊將在3月在中國踢兩場友賽，先於3月23日在杭州奧體中心體育場對尼日利亞隊，後於北京工人體育場碰科特迪瓦隊。阿根廷去年6月曾在北京友賽以2：0打敗澳洲隊。