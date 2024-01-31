明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

國際邁阿密亞洲行出師不利 美斯阿蘇建功難阻3：4不敵希拉爾

【明報專訊】由阿根廷隊球星美斯領軍的國際邁阿密，將於後日下午訪港，並於下周日在香港大球場與香港隊踢表演賽，惟球隊昨展開的亞洲之行先吃悶棍。縱使美斯建功，加上新兵名將蘇亞雷斯開齋，但仍友賽作客以3：4不敵沙特阿拉伯聯賽豪門希拉爾。

希拉爾開賽13分鐘內，藉阿歷山大米祖域及艾咸丹破門領前2：0，蘇亞雷斯在34分鐘還以顏色，首為新東家國際邁阿密「士哥」，但完半場前又被希拉爾翼鋒米高的入球拉開至3：1。下半場戰至54分鐘，邁阿密獲判12碼，美斯操刀中鵠追至2：3，並憑隊友奧祖亞1分鐘後扳平3：3。不過，希拉爾由翼鋒馬琴於88分鐘攻入奠勝球，令邁阿密以3：4憾負，在亞洲行首場出師不利。

鬥艾納斯後訪港 碧咸預告提前到埗

邁阿密下仗將在後日凌晨，友賽由基斯坦奴朗拿度（C朗）領軍的另一沙特聯球隊艾納斯，惟C朗據報仍未傷癒，恐難與美斯再度交鋒。邁阿密戰畢此戰後便會隨即訪港，作客由港超球員組成的香港隊，下周一便會轉抵東京，並於下周三晚鬥日職球隊神戶勝利船，而會方昨亦公布，該仗將有西班牙隊名宿恩尼斯達一場限定復出為邁阿密披甲，伙拍美斯等多名前巴塞隆拿隊友，倒戈舊東家神戶。

此外，邁阿密班主之一的碧咸昨公布將較大軍提前到港，並於後日出席贊助商富衛保險（FWD）的私人發布會，分享再度訪港的感受。這名英格蘭隊名宿早前在短片中說：「我急不及待在香港看到大家，希望你們跟我同樣興奮，2月見！」

阿根廷隊3月訪華 友賽兩非洲國家

另外，阿根廷足總宣布國家隊將在3月在中國踢兩場友賽，先於3月23日在杭州奧體中心體育場對尼日利亞隊，後於北京工人體育場碰科特迪瓦隊。阿根廷去年6月曾在北京友賽以2：0打敗澳洲隊。

上 / 下一篇新聞