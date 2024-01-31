紅軍季後陷星散危機 雲迪積克鬥車前拒談去留

英超一哥利物浦朝向今季「四冠王」目標進發之際，主帥高普上周卻以筋疲力竭為由，在麾下不知情下，決定在5月結束在晏菲路球場執教8年半的歲月。據報會方已急覓接班人，其中是「紅軍」名宿的利華古遜主教練沙比阿朗素已成大熱人選，若成事定有新人事新作風。效力紅軍6年的隊長中堅華基爾雲迪積克說：「這將不止是領隊和整個教練團隊的改變，還有很多事情。我對球隊的未來方向很好奇，但現只能專注比賽，以及期望將來獲得成功，拭目以待好了。」

愛將或隨高普掛冠 沙拿早成沙特球會獵物

然而，當32歲的雲迪積克被問及會否仍是紅軍新時代的一分子時，他回應道：「這是一個大問題。我不知道。」事實是他明夏與前鋒穆罕默德沙拿和右閘阿歷山大阿諾特等便約滿，並且暫無有關他們續約的消息，而31歲的沙拿近年不時傳言被沙特阿拉伯聯賽的富豪球會撬走。英格蘭隊名宿瑟頓指出，目前紅軍大部分球員都是由高普引入，將帥之間的關係非常密切，故此若雲迪積克及沙拿最終亦選擇離隊，勢對球隊構成巨大打擊。

紅軍將於明晨英超硬碰暫在中游浮沉的車路士，據報上場已在英格蘭足總盃淘汰諾域治傷癒後備上陣的阿諾特將會擔正；「藍戰士」則至少有7名傷兵，代表塞內加爾隊出戰非洲國家盃的前鋒尼古拉斯積遜則仍未歸隊。

曼城迎般尼續缺夏蘭特

同日落後紅軍5分但少踢1場的曼城在主場迎戰護級球隊般尼時，續有箭頭艾寧夏蘭特及後衛文奴爾艾簡治因傷缺陣。至於「五哥」熱刺迎戰賓福特時，本月加盟後者的守衛利古朗因是熱刺借將，所以不符合上陣資格而避席。此外，下游的水晶宮今晨對錫菲聯前，落實與來自比利時球會亨克的哥倫比亞籍右閘丹尼爾蒙奴斯簽約3年半，據報轉會費為850萬鎊（約8400萬港元）。