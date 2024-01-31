報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
台灣大選
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
台灣大選
福島核污水系列
大灣區
圖片看世界
體育
2024年1月31日星期三
港足省港盃首擊旺角場先迎廣東 李毅凱隔一周再為港征戰 「不論什麼比賽都是光榮」
領日本鬥巴林爭入8強 誓洗脫小組賽頹風 森保一視批評為尊重
塞內加爾負象軍16強止步 無緣衛冕非國盃
佘繕妡女重多哈大獎賽躋身正賽 今偕江旻憓分途出擊
傅家俊德國大師賽力克沙比闖正賽
港保齡球隊祝捷 胡兆康認保體院甲級精英資格意義大
電視精選
紅軍季後陷星散危機 雲迪積克鬥車前拒談去留
國際邁阿密亞洲行出師不利 美斯阿蘇建功難阻3：4不敵希拉爾
華莉娃被判禁賽4年 褫奪北京冬奧金牌
東方甲一總決場數1：1扳平滿貫 永倫挫福建奪季
體壇快訊：吳英倫泰國大師賽躋身32強
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
港足省港盃首擊旺角場先迎廣東 李毅凱隔一周再為港征戰 「不論什麼比賽都是光榮」
領日本鬥巴林爭入8強 誓洗脫小組賽頹風 森保一視批評為尊重
塞內加爾負象軍16強止步 無緣衛冕非國盃
佘繕妡女重多哈大獎賽躋身正賽 今偕江旻憓分途出擊
傅家俊德國大師賽力克沙比闖正賽
港保齡球隊祝捷 胡兆康認保體院甲級精英資格意義大
電視精選
紅軍季後陷星散危機 雲迪積克鬥車前拒談去留
國際邁阿密亞洲行出師不利 美斯阿蘇建功難阻3：4不敵希拉爾
華莉娃被判禁賽4年 褫奪北京冬奧金牌
東方甲一總決場數1：1扳平滿貫 永倫挫福建奪季
體壇快訊：吳英倫泰國大師賽躋身32強
港足省港盃首擊旺角場先迎廣東 李毅凱隔一周再為港征戰 「不論什麼比賽都是光榮」
領日本鬥巴林爭入8強 誓洗脫小組賽頹風 森保一視批評為尊重
塞內加爾負象軍16強止步 無緣衛冕非國盃
佘繕妡女重多哈大獎賽躋身正賽 今偕江旻憓分途出擊
傅家俊德國大師賽力克沙比闖正賽
港保齡球隊祝捷 胡兆康認保體院甲級精英資格意義大
紅軍季後陷星散危機 雲迪積克鬥車前拒談去留
國際邁阿密亞洲行出師不利 美斯阿蘇建功難阻3：4不敵希拉爾
華莉娃被判禁賽4年 褫奪北京冬奧金牌
東方甲一總決場數1：1扳平滿貫 永倫挫福建奪季
體壇快訊：吳英倫泰國大師賽躋身32強
prev
next