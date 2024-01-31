港保齡球隊祝捷 胡兆康認保體院甲級精英資格意義大

保總在周年晚宴同時為去年世界錦標賽及亞洲青少年錦標賽祝捷，胡兆康去年10月在世界賽伙拍隊友黃鈞源及謝晉軒奪男子三人賽金牌，相隔6年再膺世界冠軍。

「讓我不用退役」 夢想贏亞運金牌

現年39歲的胡兆康坦言，能與不同隊友贏世界賽金牌，證明港隊整體實力亦有提升，而且這冠軍助保齡球隊保住體院甲級精英資格，實在意義重大，「去年保齡球非亞運項目，若世界賽拿不到成績，保不住體院資格就跌人工，這冠軍讓我不用退役，有機會繼續追夢」。

胡兆康不諱言夢想是贏得亞運金牌，他曾於廣州及仁川亞運的隊際五人賽摘銀，並於雅加達亞運隊際六人賽掛銅。不過，保齡球或要等到2030年才有機會重列亞運項目，在10年前抗癌成功的他難免感慨世事無常，「雖然較大年紀仍可打保齡球，但都希望快點達成夢想，可能自己曾患癌症，覺得人生很多變化都可以很突然」。

港隊代表林嘉垚、梁匯智、袁焯軒及黃焌銘去年8月在亞洲青少年保齡球錦標賽男子四人賽摘銅。胡兆康樂見新血湧現，盼師弟可盡早接棒。