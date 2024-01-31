佘繕妡女重多哈大獎賽躋身正賽 今偕江旻憓分途出擊

港隊除了江旻憓憑世界排名直入女重正賽，其餘6名港將皆從資格賽打起，並攜手出線。佘繕妡在小組賽3勝3負出線，她昨在淘汰賽後先以15：8力克俄籍劍手塔娜索娃，次圈再以15：6刺走加拿大隊代表麥基安，躋身正賽。

至於連翊希在淘汰賽首圈以15：13險勝塞爾維亞籍對手，惟次圈10：15負愛沙尼亞隊劍手，無緣正賽。朱嘉望、陳渭泠、陳海琳及陳祉澄則於淘汰賽首圈止步。

佘繕妡和江旻憓今午將於正賽64強分途出擊，佘繕妡約於2時正硬撼世界排名第8、意大利隊的前世界冠軍級好手娜華莉亞，江旻憓則於3時正與另一意籍劍手歌禾積碰頭。

港花劍隊法國集訓

張家朗國際挑戰賽封王

另外，香港花劍隊月中戰畢巴黎世界盃後，部分港將續留法國集訓，並於日前參加由當地花劍劍會BLR92舉行的塞納省國際挑戰賽。張家朗伙崔浩然、楊子加、李逸朗及柯俊而參戰，其中港隊「劍神」張家朗在小組6戰全勝，包括擊退港隊隊友李逸朗，直入淘汰賽64強。及後他一路過關，在4強以15：13勇挫東道主劍手查斯特勒，決賽再以15：8輕取世界排名第13的捷克隊好手奪冠而回。