領日本鬥巴林爭入8強 誓洗脫小組賽頹風 森保一視批評為尊重

日本隊因在小組賽次輪爆冷以1：2不敵伊拉克隊，直至上一場以3：1擊敗印尼隊才驚險地以小組次名晉級，令球隊備受壓力，不過主帥森保一在領軍戰16強的賽前表示：「當人們批評我們亞洲盃表現不佳，證明他們有較高的期望，故這就是一種尊重的表現。」森保一同時亦不忘讚賞巴林隊是一支非常具個人天賦的隊伍。現時世界排名86位的巴林隊，在小組賽取得2勝1負，最終更力壓韓國隊以首名出線，實力不容忽視。

伊朗挾強勢攻敘利亞

身為西亞「一哥」的伊朗隊，在小組賽階段3戰全勝，包括以1：0擊敗港足，料明晨續以波圖射手泰尼米及飛燕諾鋒將查漢巴克殊等球星在前線攻堅；而敘利亞隊上場僅以1：0打敗印度隊才驚險以小組最佳第3名之一晉級，加上兩軍世界排名相差70位，是役勢陷下風。

卡塔爾反勝巴勒斯坦續衛冕路

另外，東道主卡塔爾隊昨晨先靠隊長艾哈杜斯在上半場補時6分鐘撞射得手，加上前鋒艾菲夫在下半場49分鐘射入12碼，終以2：1反勝巴勒斯坦隊，延續衛冕之路。至於昨晚另一場16強，烏茲別克隊同樣憑上、下半場各入1球以2：1淘汰泰國隊，將與卡塔爾爭入4強。