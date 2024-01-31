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體育

港足省港盃首擊旺角場先迎廣東 李毅凱隔一周再為港征戰 「不論什麼比賽都是光榮」

【明報專訊】闊別5年的省港盃重燃戰火，今晚8時將在旺角大球場上演首回合賽事。率先主場出擊的香港足球代表隊，今屆以去年杭州亞運成員作為骨幹，並由大港腳主帥安達臣領軍，力爭三連霸。陣中後衛李毅凱強調，不論出戰任何比賽，均視代表港足為榮，誓帶領一班小將繼亞運和亞洲盃後，再踢出精彩戰役。

香港vs.廣東   晚上20：00 旺角大球場 票價：$100/40   港台電視32台直播

賽事踏入第42屆，廣東隊過去稱王24次，往績佔優；惟奪冠17次的港足在2018、19年的近兩屆賽事均捧盃而回，今屆矢志捍衛冠軍頭銜。港足22人決選名單中，包括15名去年杭州亞運奪得第4名的成員，謝家榮、李毅凱、林衍廷、余在言、張憙延、陳肇鈞、孫銘謙、潘沛軒共8名大港腳，則戰畢亞洲盃一周後再為港足征戰。

杭州亞運和亞洲盃均在陣的李毅凱在賽前記招表示，經過數日休息，體能恢復進度理想，並強調珍惜每次為港足披甲的機會，「不論什麼比賽，能代表香港都是光榮的事，會盡力爭勝」。

雲天樂鐘樂安等生力軍

李寄語後輩把握機會

這次大軍還包括門將雲天樂、後衛鐘樂安，以及鋒將吳宇曦和馬斐等多名生力軍。對此，作為陣中「大哥」之一的李毅凱寄語後輩把握機會，「港足比賽不多，這次是一個讓他們發揮的舞台，希望他們能向教練團證明有力入選大港腳」。

大軍昨晚進行首操，今晚即要出戰首回合。昨代替安達臣出席記招的足總菁英培訓總監保坂拓朗稱，即使備戰過程困難，有信心麾下能貫徹安帥比賽風格，「過去港足面對困難的處境，球員都會全力以赴、互助互勉。明（今）晚不會例外，他們能交出表現」。

廣東隊大軍是次以中超球會梅州客家球員為班底，加上部分廣州隊、佛山南獅及廣州影豹等廣東球會戰將組成；效力中超天津津門虎的廣東名宿謝育新之子謝維軍則缺席首回合。主教練周穗安（圖）稱，很高興近年在亞運、亞洲盃等舞台看見香港足球進步，但未有重點提防個別港足球員，而是專注比賽的整體。

廣東隊主帥樂見港足近年進步

省港盃元老賽今午先上演

省港盃對上一次有球隊能作客贏波，已是2013年底的第36屆，當時廣東隊作客贏3：2。周穗安被問到作客香港的困難時回答道：「因兩地氣候、飲食差距不大，或是場地、球迷氛圍會讓主隊發揮更佳。」

此外，省港盃元老賽首回合今午3時將在蒲崗村道公園足球場率先上演。

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