體壇快訊：約旦挫伊拉克闖亞洲盃8強

【明報專訊】約旦隊昨晚在亞洲盃16強戰至76分鐘，被伊拉克隊的阿綿哈辛破門落後1：2，但這名功臣因挑釁動作被罰「兩黃變一紅」。多打1人的約旦及後在補時階段連入兩球，令伊拉克以2：3敗陣。約旦8強將對塔吉克隊，後者與阿聯酋隊賽畢120分鐘打和1：1後，互射12碼以5：3勝出。今晚舉行的16強賽依次是烏茲別克對泰國隊及沙特阿拉伯大戰韓國隊。
國米小勝費倫返意甲榜首
拿達路馬天尼斯昨在14分鐘建功，令國際米蘭在意甲作客1：0挫費倫天拿，賽後21戰54分重登榜首，領前多踢1場的次席祖雲達斯1分。西甲方面，馬德里體育會以2：0擊敗客軍華倫西亞，以44分壓過巴塞隆拿升第3。
布克卡難阻太陽負魔術
鳳凰城太陽昨於NBA常規賽作客奧蘭多魔術，雖有當家射手戴雲布克卡轟入44分，仍難阻球隊以98：113敗陣，吞下兩連敗。至於阿特蘭大鷹隊同日另一場則有沙迪克比爾最後1.3秒「補樽」得手，以126：125絕殺多倫多速龍，終止四連敗。
酋長5年4闖超級碗
堪薩斯酋長昨在美式足球聯盟（NFL）以17：10擊敗巴爾的摩烏鴉，5年內第4次躋身超級碗。第58屆超級碗於下月18日假拉斯維加斯舉行，酋長將與國聯冠軍舊金山49人爭冠。