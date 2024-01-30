體壇快訊：約旦挫伊拉克闖亞洲盃8強

國米小勝費倫返意甲榜首

拿達路馬天尼斯昨在14分鐘建功，令國際米蘭在意甲作客1：0挫費倫天拿，賽後21戰54分重登榜首，領前多踢1場的次席祖雲達斯1分。西甲方面，馬德里體育會以2：0擊敗客軍華倫西亞，以44分壓過巴塞隆拿升第3。

布克卡難阻太陽負魔術

鳳凰城太陽昨於NBA常規賽作客奧蘭多魔術，雖有當家射手戴雲布克卡轟入44分，仍難阻球隊以98：113敗陣，吞下兩連敗。至於阿特蘭大鷹隊同日另一場則有沙迪克比爾最後1.3秒「補樽」得手，以126：125絕殺多倫多速龍，終止四連敗。

酋長5年4闖超級碗

堪薩斯酋長昨在美式足球聯盟（NFL）以17：10擊敗巴爾的摩烏鴉，5年內第4次躋身超級碗。第58屆超級碗於下月18日假拉斯維加斯舉行，酋長將與國聯冠軍舊金山49人爭冠。