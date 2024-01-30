明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

遊協滿貫聯辦籃球訓練計劃 冀為本地籃壇添15精英

【明報專訊】香港遊樂場協會與甲一籃球隊滿貫將聯合主辦「滿貫全港青少年精英籃球訓練計劃」，雙方昨舉行記者會簽署為期5年的合作協議書，為本地籃壇培育新血。參與計劃的青少年有機會到台灣交流及征戰乙組聯賽。

「青少年精英籃球訓練計劃」的對象是14至17歲及18至21歲的青少年籃球員，學員有機會參加台灣5天交流團，接受當地教練指導、與當地球員進行友賽及觀看職業球賽。

適齡球員可即日起至下月18日報名，主辦方將於下月25日進行選拔，從中揀選出約30人受訓，再按表現選出15人成精英隊成員，將於復活節假期間到台北進行5日4夜集訓。精英隊成員隨後有機會參與乙組聯賽，表現優異者有機會參與滿貫之訓練。

計劃主管湯健文表示參加者有機會成滿貫青年軍，經過訓練後或有機會征戰甲一，亦期望透過籃球讓青少年建立正確價值觀，「遊協是社福機構的背景，我們亦會為參加者提供學業或個人道路上的支援」。來自台灣的滿貫教練徐仲毅相信這計劃有助香港籃球發展，「希望藉今次機會做青訓，讓青少年打好基本功。而且有自己的梯隊對滿貫也是好事，因為有源源不絕的新血，他們也熟悉球隊體系」。

滿貫甲一總決賽次仗再戰東方

另外，滿貫將於今晚8時40分假修頓室內場舉行的甲一總決賽次戰與香港東方交手，徐仲毅期望球隊改善開局慢熱的問題，並於領先時保持警惕，至於永倫在頭場7時的季軍戰對康仁福建。

上 / 下一篇新聞