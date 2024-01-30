港足省港盃名單 亞洲盃8將列陣

近兩屆均奪冠的港足，明晚8時首回合將在旺角大球場迎戰廣東隊，下周三晚上7時半則作客廣州越秀山體育場踢次回合。這次大軍名單中，謝家榮、李毅凱、林衍廷、余在言、張憙延、陳肇鈞、孫銘謙及潘沛軒共8人本月代表港足赴卡塔爾征戰亞洲盃決賽周。大軍另包括林樂勤、簡嘉亨、葉卓文及周子謙等多名在杭州亞運取得第4名的成員；戰畢亞運後赴英升學的曾以行，本月初落實加盟當地第7級聯賽的曼市聯後，這次亦回港出戰。效力東方的25歲中堅鐘樂安雖未出現在初選名單，仍首次入圍港足決選，而他的球會隊友吳宇曦則以17歲之齡入選。

此外，在亞洲盃期間宣布與標準流浪解約的李毅凱昨落實改投理文，將披13號球衣。這名29歲後衛在接受新東家訪問時說，很認同理文的理念和規劃，加上球隊部署及踢法等方面都很適合自己，冀為新球會爭取佳績。

銀牌決賽大年初二上演

香港足總昨另公布，由傑志對陣東方的高級組銀牌決賽將於下月11日（大年初二）下午3時在旺角大球場舉行。而由於下周日舉行香港隊對國際邁阿密的表演賽，2月3至4日的5場港超及菁英盃賽事將改期。