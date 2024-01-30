體能佔優 阿迪達無意離隊 兵工廠勢焚森林

隨着巴塞隆拿教練沙維早前宣布季後離任，令其接任人選的傳聞如雪片飛，當中潛在人選除德國隊教練拿高士文及同於季後離開利物浦的高普外，也包括出身自巴塞隆拿青年軍的阿仙奴西班牙籍主帥阿迪達，不過，據英國《天空體育》報道，這位仍有18個月合約在身的41歲領隊無意在今夏離隊，繼續爭取在2004年後再奪英超。

阿仙奴明晨作客森林一戰仍有日本隊後衛富安健洋正為國出戰亞洲盃缺陣，中場沙馬士柏迪則重投操練，此戰兵工廠亦有體能優勢，事關球隊在英足盃第3圈已遭利物浦淘汰，變相有逾一周備戰，相比起兩度要在英足盃重賽的森林相對佔優。

捷比亞向紐卡素表忠

另外，已跌至第10位的紐卡素則會在尾場作客第4位阿士東維拉，盛傳轉投拜仁慕尼黑的「喜鵲」右閘捷比亞日前表達了忠誠，並表示會盡力打破球會55年錦標荒，惟紐卡素今季英超作客10戰僅1勝，訪今季聯賽主場勝率達九成的維拉勢難樂觀。