明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

高普被球迷歌頌非常感動 宣布季後離隊首擊 紅軍大勝晉英足盃16強

【明報專訊】利物浦昨在高普宣布離隊後的首擊中，於英格蘭足總盃第4圈主場以5：2大勝英冠球隊諾域治，晉級16強。「紅軍」球迷比賽期間不時歌頌該德國籍名帥，令他賽後坦言非常感動。同日一度被英乙球隊紐波特郡意外扳平2：2的曼聯，憑安東尼馬菲奧斯開齋及海倫建功，有驚無險作客以4：2勝出。

高普日前落實今季結束後離開執教8年半的利物浦，事件令球壇震驚，卻未削弱球隊攻力，此仗藉居迪斯鍾斯、達雲紐尼斯、迪亞高祖達、華基爾雲迪積克及賴恩格雲貝治先後建功，以5：2淘汰在22和69分鐘亦兩度破門的諾域治。高普此役不時聽到晏菲路球場內球迷歌頌他的聲音，他直言非常感動，但不能受氣氛影響，仍須為比賽奮鬥。

埃及非國盃出局沙拿免回歸

居迪斯鍾斯則說：「高普離隊消息絕對增添球隊的爭勝動力。我們這仗有一些入球，而且沒有增添傷兵。這是一場完美的比賽。」利物浦現至少有6名「十字軍」，當中包括代表埃及隊出戰非洲國家盃期間掛彩後，已返回「紅軍」療傷的穆罕默德沙拿，而他將不用回歸國家隊，理由是上屆亞軍埃及昨在非國盃16強與剛果民主共和國隊激戰120分鐘後各一言和，最終於互射12碼以7：8告負。剛軍將與以1：0挫赤道幾內亞隊的幾內亞隊爭入4強，而明晨的8強賽先後上演馬里對布基納法索隊及摩洛哥對南非隊。利物浦的英足盃16強對手是英冠球隊屈福特或修咸頓，後兩者昨打和1：1後須重賽。

曼聯4：2挫乙組紐波特郡

安東尼開齋 福仔疑夜蒲遭罰640萬

曼聯則由般奴費南迪斯及高比文奴開賽13分鐘內建功領前，但被紐波特郡在36和47分鐘得手追平，及至68分鐘曼聯才憑安東尼馬菲奧斯射入今季首球，加上海倫補時埋齋，球隊終以4：2勝出。

般奴費南迪斯對球隊自1970年以來，首次被國內第4級球隊攻入兩球感失望，而其此役被棄用的隊友「福仔」拉舒福特，據報與他上周中連續兩晚「夜蒲」有關，並被罰款兩周薪水共65萬鎊（約640萬港元），領隊坦夏格已強調會處理這宗「內部事件」。曼聯將與諾定咸森林或英冠球隊布里斯托城爭入8強。此外，下圈英超對碰比賽有盧頓對曼城及狼隊對白禮頓。

上 / 下一篇新聞