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體育

喜鵲晉英足盃16強 丹般恩以冠軍為目標

【明報專訊】英格蘭足總盃第4圈不乏多支英超球隊互撼戲碼，結果3支主隊富咸、愛華頓及錫菲聯昨全軍盡墨，當中富咸以0：2不敵回勇的「喜鵲」紐卡素；愛華頓則被盧頓臨完場的入球絕殺，以1：2告負；至於錫菲聯則以2：5大敗有前鋒祖奧柏度大演「帽子戲法」的白禮頓腳下。而昨日西布朗主場0：2不敵狼隊一仗，則曾因兩軍球迷爆衝突一度暫停。

值得一提的是，喜鵲今輪賽事擊敗富咸後，該隊過去18年來僅曾第2次躋身足總盃16強。為紐卡素射入第2球的丹般恩賽後揚言是時候要將目光放得更遠，要以盃賽冠軍為目標，「這兩季我們的進步有目共睹，去季只差一步就能在聯賽盃揚威，今季在足總盃也可爭取更佳成績。只要我們接下來4場均有所表現，殺入決賽及奪標都不是夢」。

批昔日引援政策 曼聯新CEO冀撥亂反正

日前上任的曼聯新行政總裁（CEO）奧馬比拉達（Omar Berrada），日前接受英國《金融時報》專訪時表明，將從球會架構着手撥亂反正。曾任同城死敵曼城足球總監的他亦針對指出「紅魔」近年收購新援表現奇差的問題，直言若以溢價收購新兵隨時恨錯難返，「如你用比市價更高的價錢羅致球員，往後轉會談判就變成弱勢一方。球員及經理人不會再相信『我們只能給你這麼多』的說辭，屆時你就毫無還擊之力」。

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