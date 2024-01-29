喜鵲晉英足盃16強 丹般恩以冠軍為目標

值得一提的是，喜鵲今輪賽事擊敗富咸後，該隊過去18年來僅曾第2次躋身足總盃16強。為紐卡素射入第2球的丹般恩賽後揚言是時候要將目光放得更遠，要以盃賽冠軍為目標，「這兩季我們的進步有目共睹，去季只差一步就能在聯賽盃揚威，今季在足總盃也可爭取更佳成績。只要我們接下來4場均有所表現，殺入決賽及奪標都不是夢」。

批昔日引援政策 曼聯新CEO冀撥亂反正

日前上任的曼聯新行政總裁（CEO）奧馬比拉達（Omar Berrada），日前接受英國《金融時報》專訪時表明，將從球會架構着手撥亂反正。曾任同城死敵曼城足球總監的他亦針對指出「紅魔」近年收購新援表現奇差的問題，直言若以溢價收購新兵隨時恨錯難返，「如你用比市價更高的價錢羅致球員，往後轉會談判就變成弱勢一方。球員及經理人不會再相信『我們只能給你這麼多』的說辭，屆時你就毫無還擊之力」。