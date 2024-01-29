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體育

體壇快訊：俞雅欣世巡梗頸四

【明報專訊】金級別的世界田徑巡迴賽昨於哈薩克煞科，去年杭州亞運銅牌得主的港將俞雅欣在女子跳遠憑首跳躍出6.35米，以0.03米僅負亞運冠軍熊詩琪得「梗頸四」。她在下月17至19日將轉戰亞洲室內田徑錦標賽，續爭佳績。

朱寶恩投中甲香港首人

效力本地女甲頌恩公民的中鋒朱寶恩，將轉投中甲球隊佛山皓搏，成為歷來首名取得國內職業合約的香港女子足球員。佛山皓搏在「淼港澳女子足球精英賽」半場期間，特別為這名大港腳舉行簽約儀式。

男拔萃衛冕精英排球

全港學界精英排球比賽昨假調景嶺體育館煞科，拔萃男書院在男子組賽決賽以直落3局挫聖公會李福慶中學，成功衛冕。順德聯誼會鄭裕彤中學在女子組的翻版決賽則以3：0擊敗協恩中學，蟬聯冠軍。

占士超級三雙湖人冒勇

洛杉磯湖人昨憑39歲「大帝」勒邦占士貢獻「超級三雙」的36分、20個籃板及12次助攻，在NBA常規賽作客戰至兩次加時以145：144險勝金州勇士。至於西岸榜尾的聖安東尼奧馬刺則在新星雲班耶馬取「雙雙」領銜下，在主場爆冷以113：112力克明尼蘇達木狼，令後者在西岸跌落次席。

王祉怡印尼賽首封后

印尼羽毛球大師賽昨煞科，23歲中國隊好手王祉怡於女單決賽直落兩局21：14、21：13擊敗前世界一姐的日本隊名將奧原希望，首於此項賽事揚威。男單方面，丹麥隊的安杜臣以局數2：1反勝華裔加拿大隊好手楊燦，繼2019年後再封王。

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