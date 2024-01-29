明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

巴塞負黃潛落後皇馬10分 沙維證季後離隊

【明報專訊】巴塞隆拿昨晨在主場以3：5不敵維拉利爾，在西甲已落後宿敵皇家馬德里10分，賽後身為球會名宿的主帥沙維宣布在6月30日後離隊，並說：「作為巴塞人，我認為是時候離開了。」

巴塞昨迎戰「黃色潛艇」峰迴路轉，下半場由根度簡、柏迪及對手艾歷拜利擺烏龍，曾平反半場落後兩球劣勢反超3：2，惟84分鐘起到補時12分鐘連失3球，最終主場以3：5吞敗，賽後以21戰44分列第3，教練沙維隨即宣布季後離隊。

預備組教練馬古斯有意接手

沙維說：「我幾天前已有了決定，但今（昨）天是宣布的時候了」。44歲的沙維在2021年11月由卡塔爾球會艾薩德回歸母會巴塞執教，目前領軍122場取得75勝，勝率為61%，去季除為球隊贏得西班牙超級盃冠軍，也重奪失落3季的西甲錦標，但今季球會在西甲表現平平，雖在歐聯晉身16強，但西班牙盃及西超盃已先後失冠。沙維續說：「雖然我將離開，但球季仍有4個月，我會付出一切及盡力爭奪西甲冠軍」。沙維同時強調即使衛冕，但「已作出了的決定不會改變」。而有指現任巴塞預備組教練、球會另一名宿馬古斯亦有興趣在下季出任主帥，這名墨西哥隊名宿說：「誰可抗拒這職位？但今季只是我在預備組的第2季，我會做好準備等待那一刻（執教巴塞）到來」。

另外，皇馬前晚憑雲尼斯奧斯祖利亞及曹亞文尼的入球，作客以2：1反勝拉斯彭馬斯，惟仍落後昨以1：0作客擊敗切爾達、多賽1場的榜首基羅納1分居次。

上 / 下一篇新聞