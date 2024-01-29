巴塞負黃潛落後皇馬10分 沙維證季後離隊

巴塞昨迎戰「黃色潛艇」峰迴路轉，下半場由根度簡、柏迪及對手艾歷拜利擺烏龍，曾平反半場落後兩球劣勢反超3：2，惟84分鐘起到補時12分鐘連失3球，最終主場以3：5吞敗，賽後以21戰44分列第3，教練沙維隨即宣布季後離隊。

預備組教練馬古斯有意接手

沙維說：「我幾天前已有了決定，但今（昨）天是宣布的時候了」。44歲的沙維在2021年11月由卡塔爾球會艾薩德回歸母會巴塞執教，目前領軍122場取得75勝，勝率為61%，去季除為球隊贏得西班牙超級盃冠軍，也重奪失落3季的西甲錦標，但今季球會在西甲表現平平，雖在歐聯晉身16強，但西班牙盃及西超盃已先後失冠。沙維續說：「雖然我將離開，但球季仍有4個月，我會付出一切及盡力爭奪西甲冠軍」。沙維同時強調即使衛冕，但「已作出了的決定不會改變」。而有指現任巴塞預備組教練、球會另一名宿馬古斯亦有興趣在下季出任主帥，這名墨西哥隊名宿說：「誰可抗拒這職位？但今季只是我在預備組的第2季，我會做好準備等待那一刻（執教巴塞）到來」。

另外，皇馬前晚憑雲尼斯奧斯祖利亞及曹亞文尼的入球，作客以2：1反勝拉斯彭馬斯，惟仍落後昨以1：0作客擊敗切爾達、多賽1場的榜首基羅納1分居次。