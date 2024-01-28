莎芭倫卡衛冕澳網女單 決賽輕勝國手鄭欽文 不失一盤摘冠

21歲的鄭欽文成為歷來第2個躋身大滿貫女單決賽的中國球手，但這名生於湖北省的小妮子此役受到重大考驗，首盤被莎芭倫卡破發下落後0：3，之後雙方互保發球局，莎芭倫卡在第9局保發下，先贏一盤6：3。第2盤接戰，鄭欽文出現5次發球雙錯誤，莎芭倫卡也繼續展現強勢，最後以6：2再下一城，僅花1小時16分鐘便鎖定勝局，蟬聯澳網女單冠軍，並把個人大滿貫錦標增至兩個。

25歲的莎芭倫卡今屆賽事不失一盤下摘冠，賽後不忘稱讚鄭欽文道：「你是令人難以置信的球員及年輕的女孩，會打入更多的決賽，你會得到它（大滿貫）的。」對於未能像偶像李娜般贏得大滿貫冠軍，鄭欽文感到有點遺憾，認為自己本可做得更好。然而，這名杭州亞運女單冠軍已篤定在下周的最新世界排名闖入前十。

史拿男單決戰麥維迪夫

澳網在最後一個比賽日上演男單決賽，初次打入大滿貫決賽兼賽前僅失一盤的22歲新星史拿稱，在上圈挫佐高域後獲益不少，「這給予我信心，協助我在大滿貫賽事獲得更好成績」。在今屆賽事三度需打足5盤才晉級的丹尼麥維迪夫表示，現在知道自己有能力做一些認為做不到的事情，並期待決賽再次發揮出100%的實力。同日女雙亦舉行決賽，日前已奪混雙冠軍的中華台北名將謝淑薇，與比利時籍拍檔梅頓絲力拚女雙封后，挑戰生涯第8座雙打大滿貫。