SUN周日體育直播賽程

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2024年1月28日星期日
高普離巢後休息一季 承諾不教其他英超隊 哥帥：戰利物浦前能安枕
阿基末段奠勝 曼城挫熱刺晉16強
高比逝世4年 當錫轟新高73分致敬
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車路士破女足轉會費紀錄 420萬簽哥倫比亞前鋒
足壇快遞：三笘薰練畢全課復出在望
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莎芭倫卡衛冕澳網女單 決賽輕勝國手鄭欽文 不失一盤摘冠
世盃接連一輪遊 江旻憓認添陰影
體壇快訊：傅家俊闖威爾斯正賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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