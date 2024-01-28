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體育

阿基末段奠勝 曼城挫熱刺晉16強

【明報專訊】衛冕之師曼城昨在英格蘭足總盃第4圈，憑中堅尼敦阿基完場前奠勝，6年來首次作客熱刺球場破門下，作客以1：0淘汰熱刺，晉身16強；車路士則只能在主場與阿士東維拉踢成0：0，須擇日重賽。

車路士維拉言和需重賽

曼城上月初在英超與客軍熱刺勢均力敵，終以3：3言和。「藍月」此役雖作客卻在早段已施壓，包括20歲挪威小將奧斯卡波比一度破門，但因越位在先被判入球無效。及至完場前2分鐘，曼城中場奇雲迪布尼開出角球，尼敦阿基趁禁區混戰近門撞入，令曼城險勝全場只有1次攻門的熱刺，並經過6年合共102次攻門後，首次在熱刺球場有「士哥」。阿基賽後讚揚球隊整場比賽都踢得非常好，並說：「很長一段時間沒有再發生這種情况，幸運的是最終取得了入球。」

至於已晉身英格蘭聯賽盃決賽的車路士迎戰英超「四哥」阿士東維拉一役，雖曾獲得數次對方後防「送禮」的機會，但鋒將高爾彭馬屢誤戎機，而維拉的不少攻門亦被「藍戰士」門將柏度域瓦解，最終兩軍互交白卷 。同日諾定咸森林作客亦與英冠球隊布里斯托城打和0：0，亦須重賽。此外，今晚也將進行其餘的英足盃第4圈賽事，包括剛宣布主帥高普季尾離隊的利物浦將迎戰英冠球隊諾域治，曼聯則作客英乙球隊紐波特郡的挑戰。

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