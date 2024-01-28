高普離巢後休息一季 承諾不教其他英超隊 哥帥：戰利物浦前能安枕

高普昨以筋疲力竭為由，將在5月結束領軍利物浦8年半的歲月，卻被揣測將會執教德國隊、拜仁慕尼黑或回巢多蒙特，甚至傳出將成為皇家馬德里或巴塞隆拿新教頭等等，他回應道：「離開利物浦後，我即刻會休息。無論將來發生什麼事，我承諾離隊後一年內，一定不會入主任何球隊，而且將來也將會拒絕領軍其他來自英格蘭球壇的球隊。」56歲的他續說：「責任令我專注於工作，但我已在這行業24年，這些年每周都有6個記招，實在太多了，所以是時候停下來。我再不是年輕的兔子，不能像以往般跳到最高。」

高普於2015年10月開始執教利物浦，已為球隊奪得包括英超和歐聯在內的7個冠軍，日前亦已協助球隊在英格蘭聯賽盃坐亞望冠，目前也在英超領導群雄，領前少踢1場的次席球隊曼城5分。「藍月」主帥哥迪奧拿與高普近季鬥個你死我活，對於下季再不能交手，哥帥說：「他的決定令人錯愕。當然，他是一個值得懷念的人。他是我執教生涯中最佳敵人，沒有他，是不能定義的曼城的時代。」哥帥又提及高普引退後，自己的最大得着是「大戰利物浦前總是一場噩夢，將來肯定可以睡得好一點」。

懶理成接棒大熱 沙比樂留利華古遜

此外，率領利華古遜暫列德甲榜首的利物浦舊將沙比阿朗素，已成為今夏接任利物浦新帥大熱門人選，但這名42歲的「紅軍」名宿說：「我此際在這裏很快樂，正在享受，不會想高普將在5月離開利物浦的事，只會專注利華古遜下場比賽。這支球隊現正經歷一段刺激而美麗的旅程。將來會發生什麼事？天曉得，我只會在意當下。」除了他以外，白禮頓領隊迪沙比、高普的副手連達斯、熱刺主帥普斯迪高路、德國隊教練拿高斯文等，據報均有機會入主晏菲路球場。