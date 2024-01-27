SAT周六體育直播賽程

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體育
2024年1月27日星期六
名留千球史冊 陳肇鈞回港懷驕傲 稱建功「沒辜負球迷」 盼參賽經歷成後輩動力
賦閒半季認清自我 重新出發再攀高峰
投身賽事工作 港人另類參與亞洲盃
韓國16強硬碰沙特 孫興慜為隊友遭狠批抱不平
柏加快閃澳門顯親民 冀外界耐心待馬刺重建 稱雲班耶馬表現符預期
高普完季離利物浦 坦言筋疲力竭 沙比成繼任大熱
佐高域不敵史拿 澳網4強止步
體壇快訊：占士20次入選明星賽破紀錄
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【明報專訊】（請看附圖）
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