佐高域不敵史拿 澳網4強止步

【明報專訊】塞爾維亞籍「世一」佐高域昨在澳洲網球公開賽男單4強，以盤數1：3不敵4號種子意大利籍的史拿，無緣第25個大滿貫錦標。史拿的決賽對手是以3：2反勝6號種子德國籍阿歷山大薩維利夫的2號種子俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫。女單12號種子國家隊的鄭欽文今決戰次號種子白俄羅斯籍的莎芭倫卡，賽前以「夢想不僅在於躋身決賽」自勉。
金滿貫落空 稱被徹底打垮
36歲名將佐高域曾豪言，今年目標實現「金滿貫」，昨面對22歲的史拿卻未能遂願，最終以1：6、2：6、7：6（8：6）、3：6敗陣，史拿則首次在大滿貫賽事坐亞望冠。佐高域說：「我被史拿徹底打垮，同時對自己的水平感錯愕。這是我其中一場最糟糕的大滿貫比賽。」作為澳網史上首位晉級決賽的意大利球手，史拿雖沒有被佐高域打破發球局，但仍指此役是一場非常艱難的比賽。他說：「我的開局很好，覺得佐高域於頭兩盤的場上感覺不太好，所以我只是試着繼續推進。」
史拿又相信已可與世界上最好的球員交手，而且對於明日能首次出席大滿貫決賽感到很高興，更表示未完成任務，定會盡力奮戰，其決賽對手是以5：7、3：6、7：6（7：4）、7：6（7：5）、6：3反勝阿歷山大薩維利夫、4年以來第3次闖入決賽的丹尼麥維迪夫。
鄭欽文決戰莎芭倫卡前自勉
女單今日上演決賽，鄭欽文昨稱讚莎芭倫卡是打法全面的高手，更曾於去年美國公開賽8強不敵對方，卻仍說：「我明白與冠軍的距離這麼近卻又那麼遠，但我的夢想不僅在於躋身決賽。」混雙決賽方面，中華台北名將謝淑薇，與拍檔波蘭籍選手施連斯基以盤數2：1反勝英、美組合，首奪大滿貫混雙冠軍，38歲的她也已闖入明天舉行女雙決賽。