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體育

高普完季離利物浦 坦言筋疲力竭 沙比成繼任大熱

【明報專訊】英超一哥利物浦的德國籍名帥高普昨宣布今季結束後離隊，結束8年半的執教「紅軍」生涯，並理解很多人對這消息感到震驚。此外，領軍德甲榜首球隊利華古遜的利物浦名宿沙比阿朗素，已成為下季新帥大熱門。

高普直言去年11月已告知利物浦自己的決定，他說：「我理解很多人都會感到震驚，我絕對喜歡這球會、這城市和球迷的一切，但我已筋疲力竭，無法不斷重複又重複做相同的工作。」56歲的他於2015年10月掌「紅軍」帥印，代替當年遭辭退的領隊羅渣士，帶領利物浦在2020年首奪英超冠軍，又在歐聯、世界冠軍球會盃、英格蘭足總盃、聯賽盃、歐洲超級盃及社區盾封王，總計領軍466次取得283勝105和78負，勝率為60.7％。

利物浦同時宣布兩名助理教練也將會離開球隊。此外，盛傳高普已獲拜仁慕尼黑垂青，或取代杜曹成為下任教練，後者回應道：「這是大新聞，我要點時間消化這消息。他是當今其中一個最佳的教練。」

曼城外借菲臘斯予韋斯咸

簽阿根廷新星後借返河床

另外，曼城今晨英格蘭足總盃第4圈作客熱刺前，將28歲防守中場加雲菲臘斯外借到韋斯咸至季尾，又斥資1250萬鎊（約1.2億港元）收購河床攻擊球員哥迪奧艾茲華利，但即時將這名18歲阿根廷籍新星借回母會1年。另般尼茅夫在英格蘭足總盃第4圈主場以5：0大勝史雲斯，率先晉身16強。

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