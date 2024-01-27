柏加快閃澳門顯親民 冀外界耐心待馬刺重建 稱雲班耶馬表現符預期

在疫情爆發前，柏加每年都會抽空到訪亞洲不同地區，而這次是5年內首次再臨亞洲，更是他首度到澳門。前日從北京抵澳的他，今日將轉赴上海，他笑言友人常說澳門有「亞洲拉斯維加斯」之稱，故期待把握機會到賭場開眼界。他在活動期間盡顯親民一面，跟現場球迷玩問答遊戲，並送上其親筆簽名帽。

去年入選名人堂感畢生難忘

柏加於2001年加盟馬刺，在其18年NBA生涯中，曾於2003、05、07及14年帶領球隊問鼎總冠軍，當中07年更榮膺總決賽最有價值球員，去年更獲選入名人堂。這名41歲法籍傳奇控衛坦承這是畢生難忘的體驗，能跟一班好友分享喜悅更可貴，「很榮幸能跟名宿韋迪、洛維斯基和加素一同入選，當然還有聖安東尼奧的家人，普波域治教練和碧琪夏蒙，我從沒想過自己能經歷這一切」。

NBA球季已經過半，正於重建階段的馬刺以8勝36負暫居西岸第15名，新秀狀元雲班耶馬則場均交出「雙雙」20.4分及10.1個籃板。柏加期望大家對球隊保持耐性，並指雲班耶馬的表現符合預期，「外間對他有很高期望，但我認為他今季的表現不錯，馬刺正圍繞他建隊，現時的陣容很年輕，大家要保持耐心，讓他們成長」。

曾經5次贏得總冠軍的馬刺，對上一次封王已是10年前，柏加不諱言期望雲班耶馬可帶領「銀黑軍團」重返榮耀，「我相信他會擁有出色的職業生涯，若他能保持健康、遠離傷患，他有很大機會成為歷來最出色的球員之一，希望他能為聖安東尼奧贏很多冠軍」。柏加在退役後，有投資酒莊生意，亦是法國球會ASVEL的班主，被問到會否考慮成NBA班主時，他笑言「這是一個宏大夢想，我們再看看吧」。

看好法國隊奧運主場奪牌

巴黎奧運將於今夏舉行，這也是法國隊相隔100年再成奧運主辦國，法籍的柏加直言屆時將入場參與這項盛事，他又對法國隊在主場贏得奧運獎牌充滿信心，「我們上屆在東京也打入決賽，我們有很好的球員」。有消息指法國隊將於奧運前將其國家隊9號球衣退役，柏加表示若真有其事，將是一大榮譽。

柏加不忘感謝亞洲球迷一直支持自己，曾於2015年訪港的他，亦期待有機會再跟香港球迷見面。