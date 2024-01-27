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體育

韓國16強硬碰沙特 孫興慜為隊友遭狠批抱不平

【明報專訊】隨着亞洲盃F組末輪沙特阿拉伯與泰國隊昨互交白卷，兩軍3戰分別以7和5分攜手出線16強，以及阿曼與吉爾吉斯隊各一言和一起出局，16強亦塵埃落定，最矚目比賽要數沙特在下周三凌晨大戰韓國隊，惟「太極虎」隊長孫興慜對隊友被國內傳媒狠批攻擊抱不平，強調球隊需要保護。

沙特賽和泰國攜手出線

沙特阿拉伯及泰國隊賽前出線形勢甚佳，前者雖有前鋒艾迪夫上半場主射12碼被敵軍門將撲出，但亦最終仍與泰國打和0：0，分別以F組首、次名出線16強，相反阿曼與吉爾吉斯隊分別得2和1分出局。可是沙特晉級8強的路途料受嚴峻考驗，事關對手是E組次名出線的韓國隊，而後者若過關，下個對手便很可能是澳洲隊。

韓國在分組賽3戰先勝巴林隊、後打和約旦及馬來西亞隊，被國內傳媒猛烈抨擊，前鋒孫興慜昨晚在球隊被大馬逼和後說：「有些隊友備受批評，我感到痛楚。我們全都悉力以赴，為國家和球迷而戰。這些球員都是普通人，都有家庭和小孩子。我懇切要求他們需要獲得保護。」

澳洲明晚率先登場鬥印尼

韓國在16強戰除避過D組次名的日本隊，若晉級亦不用硬碰東道主卡塔爾和伊朗隊。「藍武士」的對手將會是F組一哥巴林隊。16強首戰將於明晚開戰，兩場比賽先次是澳洲對印尼隊及塔吉克對阿聯酋隊。

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