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體育

賦閒半季認清自我 重新出發再攀高峰

【明報專訊】由仁川亞運到亞洲盃都取得入球的陳肇鈞，也稱轉眼就過10年，歲數上有壓力，「但身體上或心態都無問題，我睇唔到終結」，又笑言曾未落班的半年，反令他更看清自己和本地球圈重新出發，成就如今在港足的表現。

感激主帥安達臣不離棄

陳肇鈞2022年7月與傑志約滿後，至去年1月才加盟另一港超球會晉峰。回望這半年無落班，Philip稱不是低谷，「當時休息大半年其實好開心，做了好多在球員時無得做的事，例如10月可周遊列國旅行，重新出發對我好重要。而且好多球員停了一年都可出返來踢，都知自己在香港球圈唔會走得幾遠，反而睇得更清楚自己和球圈，某程度成就現在的表現」。港足主帥安達臣上任後，陳肇鈞漸獲重用，4個國際賽入球均在其麾下取得，「要多謝他，無班落時不停給我訓練內容，又推動我盡快落班，先可繼續踢港隊」。

當同齡好友的前港腳夏志明近年到英國生活，現31歲的陳肇鈞稱：「在香港踢波都是睇心態，我仲好有動力比賽」。亞洲盃決賽周首仗對阿聯酋隊賽前，陳肇鈞在隊巴赴球場時看到前隊長黃洋網上宣布退出港足時，也料將會發生，「他今次無入選都好大機會要退出，部分恭喜他，部分是遺憾」。Philip曾在傑志與黃洋做球會隊友一季，自言未能像這名40歲老將成為球員榜樣，又笑言「永遠唔會同他交流到」，「他是好沉默的人一句起兩句止，但他用球場表現說話，40歲都是傳奇」。對於生涯已效力過9間球會，Philip稱在很多人眼中或非健康事情，但說：「在香港球圈都好難容許有one club man，個個都想做球會傳奇，但每季尾都要諗下季去邊隊，循環有球會自降，香港球員唔易做。」

（亞洲盃2023）

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