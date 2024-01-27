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體育

名留千球史冊 陳肇鈞回港懷驕傲 稱建功「沒辜負球迷」 盼參賽經歷成後輩動力

【明報專訊】香港足球代表隊完成亞洲盃決賽周，為港足射入今屆唯一入球的中場陳肇鈞（Philip）再次發揮大賽命，由10年前在仁川亞運建功初試啼聲，如今已年逾三旬的他，攻入亞洲盃歷來第1000球留史冊。陳肇鈞在卡塔爾接受《明報》訪問時表示，這個入球背後除了被隊友推動進步，亦像沒辜負遠道而來的球迷，希望今次參賽經歷能夠傳承，同時將「一種驕傲」帶返港，「說給大家聽這就是香港足球」。

明報記者 余瑋 卡塔爾多哈直擊

港足在亞洲盃C組3場分組賽縱未能取分，表現備受球迷讚賞，陳肇鈞接受本報訪問時表示，成為亞洲盃第1000球的入球者，相比意義，改變了球隊更重要，「這入球當然值得紀念可以有排講，但更重要是鞏固球隊，告訴自己和隊友聽，原來對西亞球隊級數唔差太遠，最後都可入到波令對方『流到血』」。令Philip更感動是賽後在社交網看到一段影片，「睇到我入波一刻看台上有球迷激動到跪喺度喊，再聽返今次原來有幾百人來，有球迷更來一日睇完波即走，我從未見過這情况。球迷話睇到港隊這樣已值回票價，令我好似無辜負到他們的心機」。

賽前集訓近一個月，陳肇鈞被隊友推動進步，「我不嬲都是驚練體能的人，今次練了很多課體能，但有年紀更大或剛傷癒的隊友都落力練，是隊友感染到我，估唔到我在31歲仍可推高體能，第一場踢70分鐘跑了差不多1.1萬米」。對於未來目標，他說：「大家都話今次踢得好，其實唔係咁簡單，背後是有一個月、甚至一年準備。（主教練）安達臣話過踢好每場比賽，好的事情自然會來。講真在香港踢波都是求開心，享受足球已是最好成就。」

信進取踢法成就任何可能

成名10年感承擔更大責任

Philip認為相對踢法，港足首先給本地球會及青訓參考的是心態，「我踢了這支港隊一、兩年，被灌輸要調整返心態，如果踢進取點，好多無可能的事都變成有可能；（前帥）金判坤走後港隊曾有段迷失時期，安達臣現在做到的事無得呃人，亞洲盃、亞運和友賽贏中國，他感染我們只要拼過、挑戰過、同人攻過，入到一球波已有好大改變」。

2014年仁川亞運，當年22歲的陳肇鈞在分組賽射入兩球，助晉身16強一舉成名，「好似昨日發生的事，當年無乜人知我係邊個，入兩球波幫我提升了知名度，之後在南華多了上陣、取得年度最佳青年球員，對當時的我都是重要成就」。轉眼10年，Philip自覺在球隊要承擔「更有代表性」的身分，「當年亞運入到波，只會覺得你好彩或講是一球靚波，當年我仲有好多空間、想像力和機會；現在入一球會提及我過去生涯有幾多波折，好像要回應不同批評、交代給好多人，有好多目光和責任放在身上」。

港足56年後再次完成亞洲盃決賽周征途，陳肇鈞希望做到傳承，「鍾意香港足球的球迷都有留意今屆亞洲盃，件港隊球衣真的背負住700萬港人身分，有一定重量，我唔想來到亞洲盃是一塌糊塗。希望今次不只給球員，還有給球迷傳宗接代，將來講曾來睇港隊踢亞洲盃和有幾重要，俾動力下一代球員和球迷」。他又感謝數百球迷遠赴支持，再次證明香港足球可凝聚人心，「希望香港隊團結到香港人，給一個歸屬感為球隊自豪，這是球員最低限度可做的事。我們未能取到亞洲盃獎牌返來，短時間內未必能踢到世界盃決賽周，但我希望今次可帶返一種驕傲回港，說給大家聽這就是香港足球」。

（亞洲盃2023）

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