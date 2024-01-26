港將瞓身追夢 跳出生活態度 霹靂舞步向主流 由街頭跳上奧運殿堂

文、圖：許嘉明

霹靂舞在2020年12月正式落實入奧，今夏於巴黎登上奧運殿堂，令這運動擺脫地下文化標籤。自中學習舞、至今約15年的C Plus直言，這大大改變坊間對霹靂舞的定位，「最初大家只當跳舞是興趣，但現在我們可做運動員，有更多發展機會，令霹靂舞走入主流」。

為了爭取奧運積分，C Plus在去年2月毅然辭去全職工作，專心練舞及四出參加世界系列賽。他笑言這年過着「夢寐以求」的生活，「在香港全職做運動員及藝術創作很危險，我覺得自己幾有勇氣做這件事。有句說話叫『B-Boy or Die』，即霹靂舞是生命最重要的事，我這年都有同樣感覺，生命一切，無論是比賽、表演、教班等都與跳舞相關」。

C Plus劍指下屆亞運不忘培訓下一代

C Plus在去年世界系列賽法國站取得第27，杭州亞運也殺入16強，奧運積分以600分並列男子組第65，是港隊成績最好一人。即使出戰奧運機會渺茫，但回望一年努力，30歲的C Plus無悔無怨，更指「奧運完結不代表整件事完結」，參加過電視節目《全民造星V》的他，直言除為下屆亞運努力外，亦會繼續培訓下一代， 「日本隊不是一朝一夕便有很強的舞者，而是用10多年培養出一批怪物。我們需要改變思維，多與不同國外舞者交流」。

在中學透過協青社接觸霹靂舞的Lady Banan，不諱言完成高難度動作的滿足感，正是吸引她一直跳舞的動力。霹靂舞講求持之以恆的練習，需令全身肌肉產生記憶，在DJ隨機播放音樂後，舞者隨節拍起舞，她笑言除練習不同招式，閒時要多聽不同風格的音樂，讓自己有更充足準備。

Lady Banan被家人接受 「不是玩玩吓」

去年在杭州亞運闖女子組16強的Lady Banan，透露前年開始投放更多時間練舞，惟因生計問題未能全職跳舞，「我是從事美容相關的自由工作者，為爭奧運積分，我重新安排時間表，約七成練舞，三成工作」。對於這決定她坦言從未猶豫，「可能奧運就只有一次，能踏上這舞台是光榮的事」。

她在奧運積分榜以400分並列第88位，即使未能登上巴黎奧運舞台，但在追夢過程中仍有收穫，就如一直不支持自己跳舞的家人，近年也開始接受，「可能他們一開始會不理解女生為甚麼會做這些動作，為甚麼要在『抹地』？但看我認真堅持多年，他們就會慢慢去接受我不是玩玩吓，這是一項運動」。