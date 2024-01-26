鄭欽文首闖澳網女單決賽看齊李娜

今屆澳網12號種子的鄭欽文，2021年展開職業生涯後成績穩步上揚，去年更奪得兩座WTA巡迴賽女單錦標。世界排名已篤定下周升至前十名的她，昨在澳網再創歷史，以直落兩盤6：4擊敗同樣首闖4強的23歲烏克蘭籍球手耶絲查斯卡，成為繼名宿李娜後首名中國隊球手殺入大滿貫女單決賽。

謝淑薇雙線爭冠

至於其決賽對手將是力爭衛冕的莎芭倫卡，這名世界排名第2的26歲星將，昨以直落兩盤7：6（7：2）、6：4力克4號種子的19歲美籍星將嘉奧芙，不但一報去年美網決賽一敗之仇，今屆更以不失一盤強勢殺入決賽，明日將與鄭欽文決戰爭冠。

另外，38歲中華台北隊名將謝淑薇昨伙拍比利時籍好手梅頓絲，在女雙4強以盤數2：1擊敗施妮雅高娃／絲唐亨達，這亦是謝淑薇歷來第2次躋身澳網女雙決賽，將爭取首奪冠寫歷史之餘，她亦將在今日伙拍波蘭籍球手施連斯基出戰混雙決賽，力爭雙線奪冠。男雙方面，中國隊一哥張之臻伙拍捷克籍的馬查克，在4強以盤數1：2不敵艾丹／保彭拿，無緣決賽。