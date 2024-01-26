潘志豪11號戰衣榮休 甲一首人 永倫季軍戰先挫福建

「黃金戰士」早前在季後賽4強不敵香港東方，跌落3場2勝制的季軍戰與福建碰頭。兩隊昨仗鬥得激烈，永倫靠洋將柏斯強攻禁區轟入17分，首節領先24：22。永倫次節中段再打出一波7：0將優勢擴至雙位數，但福建洋將李察士隨即「鋤樽」止血，單節攻入9分助球隊咬緊44：53完半場。

永倫在下半場曾拉開15分，但福建的楊瑞鴻在決勝節末段跳投開齋，隨後李察士和黃子謙接連快攻，加上蔡龍德最後分半鐘射入中距離，追至81：81平手，但永倫終憑柏斯取「雙雙」的33分及18個籃板領銜下，以5分險勝，在季軍戰先勝一仗。

永倫賽後為前年退役的名宿潘志豪舉行榮休儀式，令他昔日的11號球衣，成為甲一史上首個獲球隊退役的號碼。潘志豪坦承受寵若驚，感激永倫班主許業榮一直照顧，現從事籃球青訓工作的他不忘鼓勵後輩，「希望小朋友不要怕辛苦，打球不能單靠球隊練習，你要進步就要投放時間操練。不論本地或海外都有機會打職業，希望他們能盡力追夢」。

蓋帝斯取雙雙

滿貫冠軍戰破東方旗開得勝

至於滿貫在尾場憑中鋒蓋帝斯貢獻「雙雙」的18分及16個籃板下，領銜以71：70險勝東方，在5場3勝制下的冠軍戰先拔頭籌，兩隊將於下周二再交手。