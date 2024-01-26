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體育

利物浦淘汰富咸破天荒14次入決賽 鬥車爭英聯盃

【明報專訊】在英超高踞榜首的利物浦，昨晨在英格蘭聯賽盃4強次回合憑翼鋒路易斯迪亞斯上半場11分鐘先拔頭籌，最終作客1：1賽和有伊沙迪奧普下半場77分鐘扳平的富咸，「紅軍」兩回合計贏3：2，破紀錄第14次打入英聯盃決賽，並將與早前淘汰米杜士堡的車路士會師決賽。

沙拿返英治療 埃及若闖非國盃決賽准出席

繼2021年後決賽後再次「冤家聚頭」，利物浦主帥高普明言非常期待再次大戰車路士，他亦不忘讚揚麾下表現道：「這場比賽是很典型的盃賽賽事，雙方都踢得進取、下半場對方更主動，並取得扳平入球。不過我們最後仍能保住首回合領先優勢晉級，球員發揮實在令我感到高興。」

至於代表埃及隊出戰非洲國家盃期間受傷的紅軍球星穆罕默德沙拿，則已返英格蘭接受治療，預計須養傷3至4星期。惟高普表示如果埃及殺入非國盃決賽，而沙拿亦能趕及傷癒的話，利物浦絕對願意「放人」，讓沙拿再返國家隊參戰爭冠。

此外，英格蘭足總盃第4圈明晨拉開戰幔，當中大破米杜士堡6：1殺入聯賽盃決賽的車路士，將留守主場迎戰今屆異軍突起的阿士東維拉。賽前有傳今季深受「鋒無力」痼疾困擾的「藍戰士」，有意羅致今季已在各賽事攻入4球的維拉20歲新星祖漢杜蘭。至於力爭衛冕的曼城則要作客惡戰熱刺，後者近5次主場對「藍月」全勝兼不失球。

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