美斯偕阿蘇列邁阿密訪港名單 鄧紫棋姜濤盧瀚霆湯令山賽前演唱

有阿根廷球王美斯領銜的國際邁阿密，昨啟程展開亞洲之旅，首站將先抵沙特阿拉伯，分別在本月29日及下月1日，友賽當地豪門希拉爾及艾納斯，及後便會轉抵香港，先在2月3日進行公開操練，再於2月4日友賽由港超球員組成的香港隊。會方昨亦在官網公布亞洲行大軍名單，其中美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴這4大前巴塞隆拿球星均列席，班主碧咸亦會隨行。

而主辦單位Tatler XFEST香港嘉年華昨宣布，在2月4日下午4時於香港大球場上演的表演賽前，會先呈獻3場本地音樂單位演出的音樂盛會，包括樂壇天后G.E.M.、人氣男團MIRROR成員姜濤和盧瀚霆，以及唱作歌手Gareth T.，演出時間由下午2時起。

此外，大會亦於昨早11時起在官方票務合作伙伴Klook上加開發售限量門票，票價與此前相同，介乎880至4880元。