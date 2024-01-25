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體育
2024年1月25日星期四
安達臣：港足球員可昂首返港 形容亞洲盃出局非終點是開始 已拉近與強隊差距
球迷打氣感動 葉鴻輝茹子楠淚灑
老將鞠盈智退隊 結束14年港足生涯
上田綺世首掛帥起孖 日本破印尼次名闖亞洲盃16強
艾卡拉斯澳網8強出局 不敵薩維利夫 鄭欽文反勝首闖大滿貫4強
車路士英聯盃坐亞望冠 普帥冀結束錦標荒
棄用門將奧拿拿 喀麥隆險勝岡比亞次名入非國盃16強
體壇快訊：查斯頓湯臣藥檢陽性停賽25場
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【明報專訊】（請看附圖）
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