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體育

艾卡拉斯澳網8強出局 不敵薩維利夫 鄭欽文反勝首闖大滿貫4強

【明報專訊】澳洲網球公開賽昨續演男單8強，次號種子西班牙籍的卡路士艾卡拉斯以盤數1：3不敵6號種子德國籍的阿歷山大薩維利夫出局。女單12號種子中國隊一姐鄭欽文則以2：1反勝俄羅斯籍的卡蓮絲嘉雅，首闖大滿貫4強，今與來自烏克蘭的耶絲查斯卡爭入決賽。

20歲的卡路士艾卡拉斯賽前4仗僅在次圈失掉一盤，昨卻告走樣以1：6、3：6、7：6（7：2）、4：6受挫26歲的阿歷山大薩維利夫，無緣首闖澳網男單4強。反觀薩維利夫則自2020年後再次殺入4強，對手將是3號種子俄羅斯籍的丹尼麥維迪夫，27歲的後者與波蘭籍的9號種子侯卡錫打足5盤，花近4小時終以7：6（7：4）、2：6、6：3、5：7、6：4險勝，賽後該名2021和22年澳網亞軍坦言虛脫，但慶幸有一天休息。

鄭欽文世界排名篤定闖前十

謝淑薇伙波蘭球手晉混雙決賽

女單方面，21歲的鄭欽文繼2014年的李娜後，成為歷來第2名中國隊球手躋身澳網單打4強，這名去年榮膺國際女子網球協會（WTA）最進步網球員獎好手，以6：7（4：7）、6：3、6：1反勝非種子的卡蓮絲嘉雅後說：「我先輸首盤，但告訴自己『必須專注，不作他想』。我現已首晉4強，真的很興奮。」鄭欽文的另一喜訊是其下周世界排名會由第15名躍升至前十，她形容是另一股動力。

鄭欽文的4強對手是耶絲查斯卡，這名非種子球手以6：3、6：4輕取捷克籍的露絲歌娃後，提及祖國烏克蘭被俄羅斯侵略近兩年，「我在這裏是有使命的。我為在烏克蘭奮戰到底的同胞自豪」。另外，女單青年組的烏克蘭籍球手高莉雅日前出局後與俄籍對手握手，被烏網總批評是「令人不快事件」，而高莉雅亦為此深感抱歉，耶絲查斯卡為後輩護航道：「她仍年輕，經驗不足。我肯定她愛國。」今天另一4強由美籍4號種子的嘉奧芙大戰衛冕的白俄羅斯籍次號種子莎芭倫卡，後者去年美網決賽曾反負對方。

此外，中華台北隊的38歲名將謝淑薇與波蘭籍選手施連斯基，在混雙以盤數2：0淘汰澳洲組合晉決賽。謝淑薇較早前已與比利時籍好手梅頓絲打入女雙4強。

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