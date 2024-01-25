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體育

上田綺世首掛帥起孖 日本破印尼次名闖亞洲盃16強

【明報專訊】日本隊昨於亞洲盃D組末輪的「生死戰」面對印尼隊，終憑前鋒上田綺世梅開二度領銜以3：1贏波，以次名出線16強。

「藍武士」是役與上輪不敵伊拉克隊有8名正選調動，但表現備受批評的門將鈴木彩艷則獲主帥森保一續委以重任。開賽僅6分鐘，今屆首掛帥的上田綺世在對方禁區被侵犯博得12碼，他親自操刀射入助日本隊先開紀錄。34分鐘，藍武士在中路入楔後由翼鋒中村敬斗接應右閘每熊晟矢的傳中球，惟他射門中柱彈出。

日本下半場續強攻，並於52分鐘由堂安律左路傳中予伏兵門前的上田綺世射入梅開二度，領先2：0。戰至88分鐘，上田門前攻門令敵衛擺烏龍拉開3球優勢。但印尼終在補時1分鐘首攻門中龍，由後衛辛迪華殊射入，日本終以3：1挫印尼，在D組3戰得6分取次名出線，將於16強鬥E組首名。由韓國隊名宿申台龍領軍的印尼則3戰得3分排季席，仍有望以最佳4支第3名資格出線。賽後森保一滿意麾下發揮，尤其逼搶積極性較上仗有提升，但亦提醒前路難行絕不能掉以輕心。同組已出線的伊拉克隊昨以3：2反勝已出局的越南隊，3戰全勝得9分首名出線16強。

韓國今鬥馬來西亞

昨入場觀看日本鬥印尼的韓國隊主帥奇連士文，今晚7時半領軍在E組末輪面對由韓籍主帥金判坤領軍的已出局球隊馬來西亞；同組居首的約旦隊則在同時間面對排第3的巴林隊。

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