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體育

球迷打氣感動 葉鴻輝茹子楠淚灑

【明報專訊】港足亞洲盃之旅落幕後，賽後多名球員包括隊長葉鴻輝及正選右閘茹子楠，均被球迷的全場落力打氣聲而感觸落淚。

港足3球不敵巴勒斯坦隊後，眾港腳賽後走向遠道而來的數百名香港球迷們面前致謝時，面對這班死忠即使球隊飲恨仍落力打氣，港足陣中先是茹子楠感觸落淚，要由老大哥葉鴻輝上前安慰，但不久這名港足門神亦「失守」雙眼通紅；當球迷不斷高呼再次傷出的勞烈斯名字時，這名昨仗隊長也以手掩臉。

茹為失球承責

33歲門將葉鴻輝踢了16年職業生涯，如今首次出戰亞洲盃決賽周，他感受到無論球員和球迷都好踴躍參與這項亞洲賽最高舞台，「之前亞洲盃好似唔關香港人事，但今次感受到成班港隊都好投入參與，最後見到球迷完場後仍好落力打氣而感動到」。

茹子楠則自言昨仗表現欠佳，「首兩場表現令球員增加了信心，球迷對我們很有期望，自己好想贏這場比賽，但表現唔係好好。第一個失球我也有責任，加上見到球迷落力打氣，這些因素加乘所以就喊」。「茹子」稱港足球員為今次亞洲盃準備了很多，「好難先入到亞洲盃，我唔知幾時可再參加決賽周，差少少（晉級），但大家都盡了力」。他又視這份悔恨為寶貴經驗，「輝哥（葉鴻輝）安慰我話，你現在25歲，還有10年幫港隊，這只是其中一場比賽，陸續有來，之後就有世界盃外圍賽，恢復好心情就繼續為港隊而戰」。葉鴻輝亦透露後輩為首個失球自責，「我跟他講踢波不是一個人，贏輸都是一隊人承擔，透過今次比賽成長才最重要」。

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