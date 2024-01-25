安達臣：港足球員可昂首返港 形容亞洲盃出局非終點是開始 已拉近與強隊差距

明報記者 余瑋 卡塔爾多哈直擊

港足相隔56年再次參與亞洲盃決賽周，成為24支參賽球隊之一，在10日踢3場比賽下，最終以1：3負阿聯酋隊、0：1僅負伊朗隊，以及0：3不敵巴勒斯坦隊後，3戰未能取分排C組第4名出局，入1球失7球，唯一入球球員為中場陳肇鈞，結束在這項亞洲最高級別盃賽征途。

港足主帥安達臣昨出席賽後記者會時承認，巴勒斯坦非常強，加上球隊在上半場未能把握兩次入球機會，兩隊前場把握力分野成勝負關鍵，結果下半場再失守後就難以扳平，「亞洲盃決賽周賽事很困難，我們有些球員因傷仍未達100%狀態，是役也許有10至20%體能下滑，但有盡力比賽，縱觀在今屆賽事做到拉近與強隊的距離」。

港足由上月14日起先展開本地集訓，月底離港到阿聯酋海外備戰，連同來到卡塔爾共踢了3場友賽。安達臣稱過去一個月刻苦訓練並不容易，喜見球員狀態和心態都有提升，「日以繼夜準備工作，就算睡夢中都想起明日訓練，如何可令球員更進步」。

球迷籲續領港足 「感覺良好」

安達臣形容在亞洲盃出局並非終點，「我們由在印度出線亞洲盃外圍賽開始，50多年後重返決賽周，我認為這是開始。雖然不是踢出偉大的比賽，但也踢到不錯的賽事，可以昂首離開。今次港隊有不少小將，有兩人不足20歲，我嘗試培養他們心理質素，穿上港足球衣時願付出所有」。

安達臣完場後與現場球迷對話時獲要求繼續留隊，他稱感覺良好，「這代表球迷滿意我的工作，我的合約去到2025年中，足球世界無人會知道未來發生何事，再看看之後情况吧」。

葉鴻輝：證港足不易被打敗

隊長門將葉鴻輝認為，今屆賽事面對3支強敵仍堅持及踢到教練想要的踢法，「今次證明就算實力強的對手，都唔係咁易可贏到我們」。他又點名讚揚胡晉銘、陳俊樂及周緣德今屆表現出色，「他們在大舞台都展示到能力時，相信往後國際賽都可有更好表現」。右閘茹子楠形容今屆參賽過程是一項進步，「大家都踢到安達臣想看到的足球，其實港隊無終點，可能我退役時的港隊已有班年輕人接棒，要保持向上升的過程」。

中場胡晉銘稱，雖然在決賽周是世界排名最低一隊，但今次證明港足不是魚腩，「和亞洲一線差距是有，但我覺得11個球員落場可以用團結互補長短去拉近對手距離，加上4周集訓深入理解戰術、更了解隊友，逼搶時企位比以前更成熟」。

港足大軍昨起分兩批返港後，緊接下場國際賽將是3月底的世界盃亞洲區外圍賽次圈，分別主場及作客兩鬥烏茲別克隊。